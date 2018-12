Captan a hombre blanco de NY acosando a vecinos afroamericanos

Un hombre blanco que habita un edificio de Manhattan fue captado en video al acosar a uno de sus vecinos, un joven afroamericano que renta un departamento en la misma unidad, con el pretexto de que nunca lo había visto antes.

Difundido por la víctima del incidente, Chika Okafor, un hombre afroamericano de 29 años de edad, el video muestra a un hombre blanco de unos 60 años cuestionándolo: “¿qué estás haciendo en mi edificio? Tú no vives aquí”.

Okafor, quien renta un departamento en ese edificio desde hace un año, esperaba junto con un amigo en el vestíbulo a que llegara el taxi que habían solicitado.

Pese a que Okafor y su amigo insisten que viven en ese edificio, en el elegante vecindario del Upper East Side de Manhattan, el vecino insiste: “nunca te había visto antes. He vivido aquí 27 años”.

El acoso de parte del vecino blanco, quien insiste en que Okafor le diga en qué departamento vive, termina hasta que los dos amigos se retiran del edificio.

The arrogance is appalling but honestly, not surprising because far too many times people of color have been victims of this kind of behavior. You can watch the video of the incident here.#racialprofiling #privilege #racism #noseyneighbor #mindyourbusiness #harassment pic.twitter.com/DlnSf154h8

— Chika Okafor (@ChikaO_13) December 20, 2018