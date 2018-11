No hay comunicación en Morena

Para muchos desorganización, para unos falta de comunicación, para otros ‘se van por la libre’ y para algunos falta poner orden en el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Pero lo real es que cada quien habla lo que quiere, quizá amparado bajo el argumento de que ya no ‘hay línea’ presidencial.

Esto viene a colación por el regalo de cumpleaños que recibió este martes el Presidente electo: Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, se lo dio por adelantado al expresar por la mañana que Donald Trump vendría a México a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador.

Todos los medios de comunicación le dieron revuelo a esta información para luego llegar el desencanto: Jesús Ramírez, el vocero de AMLO, expresó que hasta el momento no estaba confirmada la visita del mandatario estadounidense a suelo mexicano.

Ante esta confusión, uno esperaba que Marcelo Ebrard, futuro secretario de Relaciones Exteriores, saliera a confirmar o negar la visita de Trump.

Pero no, el que salió fue Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, para informar que sólo está previsto que acuda el vicepresidente Mike Pence, como ya estaba confirmado, pues el mandatario estadounidense estará en Argentina por la cumbre del G-20.

No olvidemos que el viernes pasado, Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena, habló de la propuesta de eliminar las comisiones bancarias, declaración que tumbó a la Bolsa Mexicana de Valores y a los bancos, siendo Santander el más afectado.

Este desplome obligó a que Andrés Manuel López Obrador saliera a decir que no habría cambios en leyes bancarias… por lo menos en los próximos años, para calmar y poner tranquilos a los banqueros.

Todavía el lunes pasado Monreal siguió empecinado en hacer temblar a los bancos al reiterar que la baja y algunas eliminaciones de comisiones bancarias siguen adelante.

Y este martes Mario Delgado expresó que las disminuciones de comisiones bancarias será dentro de tres años, tal y como lo anunció López Obrador el viernes pasado.

No sabemos si habrá más declaraciones por la libre, pero es innegable que Andrés Manuel tiene un nuevo reto: No controlar, para que luego no digan que es autoritario, pero sí poner orden en la casa… aunque Monreal se escuda en que el Senado es un Poder autónomo, que no recibe línea y Ricardo lo argumenta en las propias palabras del Presidente electo, que dijo que iba a respetar la independencia de Poderes.

La duda que surge entre Monreal y AMLO es si no será un ‘pleito arreglado’, pero por lo pronto Jesús Ramírez este martes venció a Yeidckol Polevnsky.

LA REGENERACION DE MIGRANTES ALCANZA TAMBIÉN A MEXICANOS

México ha sido un país de migrantes que se movilizan hacia Estados Unidos desde hace muchos años, aprovechando la cercanía y extensión de sus fronteras, sus vías de comunicación y las facilidades que se suman por el intercambio comercial, que ha permitido un crecimiento espectacular de migrantes nacionales, al tenor y el atractivo de las remesas, que los mexicanos en gran número, de los que conviven o trascienden las fronteras, que envían en una proporción cercana al ingreso actual de la principal fuente de ingresos que tiene el país, que ya se valora como más importante que la venta de hidrocarburos que se exportan a distintos países del mundo.

No sorprende que en el boom de la entrevista ante miles de migrantes, que se hizo en el estadio Jesús Martínez Palillo en la Ciudad Deportiva de la capital de país, por la Asociación Civil Regeneración por México, que preside Iván Vicente Alarcón Serna, haya manifestado que los migrantes centroamericanos de Honduras, El Salvador y Guatemala tienen todo el apoyo de la Regeneración por México en las 31 entidades federativas que tiene su agrupación en el país.

Resulta que las dificultades de los migrantes mexicanos que no han logrado ingresar a Estados Unidos o ser deportados por la amenaza del gobierno norteamericano de evitar su ingreso a su territorio, encontró con la enorme movilización que se dirige a California, Texas o Arizona una buena oportunidad también para los mexicanos que se han sumado a las caravanas de migrantes que provienen de las fronteras de Chiapas.

De esta manera no sólo se justifica que el gobierno mexicano dé todo su respaldo a los migrantes centroamericanos por parte del Gobierno de la Ciudad de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del gobierno entrante encabezado por Andrés Manuel López Obrador, sino que hay también un interés por la participación nacional de centenares de mexicanos que pretenden emigrar a Estados Unidos.

Cabe señalar que por cierto Iván Vicente Alarcón Serna ya ha sufrido en carne propia la fobia de ciertos países para atender a extranjeros que viajan a esas naciones.

El tiempo pone las cosas en su lugar y hoy muestra su lado humanitario al proteger y apoyar a los migrantes que van en busca del ‘sueño americano’.