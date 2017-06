Super Nintendo también tendrá versión en miniatura

La compañía japonesa Nintendo anunció que el próximo 29 de septiembre lanzará la versión mini del Súper Nintendo, el cual contará con 21 juegos preinstalados y podrá conectarse a televisores de alta definición.

La empresa adelantó que esta versión tiene el mismo aspecto que el sistema original de los años 90, sólo que en un tamaño más pequeño, y en la que jugadores nuevos y nostálgicos podrán acceder a diversos juegos que se lanzaron para esa consola.

Entre ellos destaca Donkey Kong Country, Final Fantasy III, Kirby Super Star, Leyend of Zelda: a Link to the Past, Mega Man X, Star Fox 2, Street Fighter II Turbo, Castlevania IV, Super Mario Kart y Super Mario World, por mencionar algunos.

El vicepresidente senior de Ventas de Nintendo America, Doug Bowser, dijo que a pesar de que “muchas personas en todo el mundo consideran al Super Nintendo uno de los más grandes sistemas de videojuego de la historia, muchos de nuestros fanáticos más jóvenes que nunca tuvieron la oportunidad de disfrutarlo”.

La consola, que tendrá un costo de casi 80 dólares, llegará a los anaqueles de las tiendas en Estados Unidos el próximo 21 de septiembre, y su venta en México aún no está confirmada.