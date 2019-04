Se cae la plataforma de HBO Go antes del estreno de GOT 8

La mayoría de los fanáticos de GOT fueron tomados por sorpresa cuando las plataformas de transmisión en vivo de HBO, HBO Go y HBO Now, parecieron estar abajo antes del estreno de la temporada 8, la interrupción probó que el invierno está realmente aquí.

De acuerdo con Down Detector, un sitio web de interrupción, HBO Go se estaba comportando correctamente el domingo, horas antes del estreno de la serie. Sin embargo, como las 7:35 p.m. la plataforma cayó, los informes de problemas de los usuarios comenzaron a aumentar.

HBO Go is having issues since 8:35 PM EDT. https://t.co/rAxCzePSpn RT if it's down for you as well #HBOGodown

— DownDetector (@downdetector) 15 de abril de 2019