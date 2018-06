Samsung, Hisense y Sony quieren apantallar en el Mundial

Se prevé que este año se comercialicen ocho millones de equipos, 500 mil más que en 2017, oportunidad que las empresas no quieren dejar escapar

De acuerdo con la consultora Euromonitor, en promedio, los hogares mexicanos poseen 1.7 televisores y, aunque esta es una categoría madura, continúa experimentando un crecimiento estable, ya que se prevé que registrarán un avance de 2.0 por ciento los próximos años.

Ante este panorama, Samsung quiere ganar por goleada durante la justa deportiva e incrementar sus ventas en México al menos 70 por ciento en este periodo, gracias a una estrategia agresiva de promociones que ha venido implementando los últimos meses.

En marzo pasado, el director de Mercadotecnia para la división Consumer Electronics de la empresa, Hervé Baurez, señaló a Notimex que es una temporalidad crítica para toda la categoría, donde esperan mucha competencia.

Por lo que la surcoreana implementó una promoción con el tema del Mundial del 15 de marzo al 17 de junio, en la cual redimirá puntos que sus clientes podrán canjear por otros productos de la marca.

“México en particular sí crece, pero no al nivel de otros países como Brasil donde se duplica el número de ventas en estos cuatro meses. México no es tan así, pero sí esperamos un crecimiento de por lo menos un 70 por ciento contra una época normal”.

No obstante, la compañía china Hisense no quiere quedarse atrás, ya que busca consolidarse como el segundo jugador en el mercado de pantallas en el país, donde su estrategia de precios y el patrocino del evento deportivo jugarán un papel fundamental.

El director de la firma, David Gold, indicó recientemente a Notimex que cerraron con una participación del mercado en 11.2 por ciento, sin embargo, en el segmento de dispositivos 4K logró el 14.2 por ciento.

“El objetivo nuestro es muy claro, queremos llegar a ser la marca número dos en participación en México, el año pasado cerramos ya como el número tres, este año con el patrocinio del mundial y los mil millones de personas que estarán viendo nuestro patrocinio esperamos llegar a ser la marca número dos”, afirmó.

Y es que la filosofía de la empresa se basa en la “democratización de la electrónica”, cuyo objetivo es ofrecer a los consumidores productos de gama alta, pero a precios alcanzables.

Además, como parte del mundial de futbol la empresa lanzará una aplicación, donde sus consumidores con pantallas 4K podrán ver partidos en esa calidad de definición de manera exclusiva, a través de una alianza con Televisa Deportes.

Por su parte, el gerente senior de Brand Activation de Sony, Joaquín Barrios Quintana, dijo en enero pasado, que el 2018 puede ser un año afectado por el tema electoral, lo cual podría minimizar el impacto por el Mundial de fútbol.

“México es la economía más fuerte de Latinoamérica y eso debe impactar positivamente, por lo que el reto es cómo hacer que el consumidor que piensa adquirir un producto, lo haga de nuestra marca”, afirmó el directivo.