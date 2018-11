Pokémon llega a Nintendo Switch

Los títulos “Pokémon: Let’s go Pikachu” y “Pokémon: Let’s go Eevee”, exclusivos para la consola híbrida Nintendo Switch, buscan llegar a los fanáticos de la franquicia, jugadores de Pokémon Go, así como a los usuarios nuevos, adentrándolos en el mundo de los monstruos de bolsillo.

Los títulos desarrollados por Game Freak son parte de la apuesta de Nintendo para la época navideña, ya que gracias a la interacción con la aplicación Pokémon Go, pretende atraer a los millones de usuarios que interactúan con la aplicación.

De acuerdo con datos de Sensor Tower, plataforma especializada en métricas respecto a descargas e interacciones con aplicaciones de Google Play Store y de la App Store, la app de Pokémon Go generó 73 millones de dólares a través de estas tiendas.

La compatibilidad entre los juegos recién lanzados y la app Pokémon Go consiste en que los jugadores de Pokémon Go podrán transferir los monstruos de bolsillo a la consola Híbrida de Nintendo, así como desbloquear un pokémon singular y raro, Meltran.

Además, los fanáticos de la saga encontrarán referencias de juegos anteriores como enfrentamientos con viejos enemigos como los integrantes del equipo Rocket, Jessie y James, así como los entrenadores Brock y Misty.

Si bien los juegos son compatibles y permiten la transferencia de datos del móvil a la consola, es importante verificar que la conexión entre ambos dispositivos sea estable, ya que en caso de que se pierda cuando hay una transferencia puede llegar a ser necesario la desinstalación de la app en el móvil y volver a cargarla

No obstante, lo más seguro es que el Pokémon que se encuentre a media transferencia se pierda.

Con la compatibilidad entre la consola híbrida y la app de los móviles, los desarrolladores buscan atraer a los usuarios que ya juegan en el móvil hacia la consola, lo que promete ventas tanto del juego como de la Nintendo Switch para esta temporada navideña.