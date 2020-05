Parte a Estación Espacial Internacional cohete Falcon 9

Con éxito despegó de Cabo Cañaveral, Florida, con dos astronautas a bordo, la primera misión espacial tripulada a cargo de una empresa privada.

El cohete Falcon 9 de SpaceX, firma estadounidense de transporte aeroespacial, partió sin contratiempos.

Robert Behnken y Douglas Hurley son los dos astronautas que lleva a bordo.

Así las cosas, la Estación Espacial Internacional es su destino, al que llegarán en 19 horas.

Behnken y Hurley permanecerán al menos un mes en el centro de investigación en la órbita terrestre.

Los dos tripulantes del cohete Falcon 9 de SpaceX, fundada por el físico, emprendedor, inventor y magnate sudafricano, nacionalizado canadiense y estadounidense, Elon Musk, son aguardados por el astronauta Christopher J. Cassidy.

We have liftoff. History is made as @NASA_Astronauts launch from @NASAKennedy for the first time in nine years on the @SpaceX Crew Dragon: pic.twitter.com/alX1t1JBAt

— NASA (@NASA) May 30, 2020