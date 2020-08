No vio venir la NASA asteroide que ‘rozó’ la Tierra el pasado fin de semana

De noche pasó para la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) un asteroide del tamaño de un automóvil que “rozó” la Tierra el pasado fin de semana y del que dio cuenta el astrónomo aficionado, y profesor de física, Tony Dunn.

A decir de Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la agencia del gobierno de Estados Unidos responsable del programa espacial civil, así como de la investigación aeronáutica y aeroespacial, el cuerpo celeste rocoso se acercó a nuestro planeta sin ser detectado desde la dirección del Sol.

“No lo vimos venir”, acotó.

“Es el más próximo registrado si se descartan algunos asteroides conocidos que realmente han impactado en nuestro planeta”, hizo notar Chodas a Business Insider, medio digital estadounidense de noticias financieras y empresariales.

Newly-discovered asteroid ZTF0DxQ passed less than 1/4 Earth diameter yesterday, making it the closest-known flyby that didn't hit our planet.@renerpho

Simulation: https://t.co/a81R100OwV

Higher-res GIF: https://t.co/4Wxn0YNpVb pic.twitter.com/SMtVRbjYOA

— Tony Dunn (@tony873004) August 17, 2020