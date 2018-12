Neurocientíficos conectan 3 cerebros y logran compartir pensamientos

Recientemente se dio a conocer que un grupo de neurocientíficos logró establecer exitosamente una conexión cerebral de tres vías para que tres personas compartieran sus pensamientos, y en este contexto, jugar con un juego tipo Tetris; los científicos tienen la expectativa de ampliar el experimento para vincular redes enteras de personas, pese a lo extraño que suene.

Asimismo, esta conexión funciona mediante una combinación de electroencefalogramas (EEG) para registrar los impulsos eléctricos que señalan la actividad del cerebro y la estimulación magnética transcraneal (EMT), donde ocurre una estimulación neuronal a través de campos magnéticos.

Los neurocientíficos que desarrollaron este sistema, denominado BrainNet, aseguran que poco a poco podría utilizarse para establecer conexión con muchas personas diferentes, incluso por medio de internet.

Sin embargo, no solo podría tratarse del inicio de nuevos y extraños métodos de comunicación, pues con BrainNetsería posible que mostrara más sobre cómo opera el cerebro humano a nivel más detallado de lo que se conoce hasta ahora.

En el experimento consiste en conectar dos “remitentes” a electrodos de EEG y se les pidió que jugaran con un tipo Tetris que funciona con bloques que caen y tenían que decidir si cada bloque era necesario girar o no.

Asimismo, se les instruyó que miraran fijamente a uno de los dos LED parpadeantes a cada punto de la pantalla, parpadeaban a distinta frecuencia, lo que producía diferentes señales en el cerebro que el EEG detectaba.

Luego, estas elecciones fueron transmitidas a un solo “receptor” mediante una tapa de EMT que podría generar destellos de luz fantasma en la mente del receptor, llamados fosfenos. No obstante, el receptor no podía ver el área de juego completamente, sin embargo tenía que rotar el bloque que caía si recibía una señal de luz.

En este sentido, en cinco grupos distintos de tres personas, los científicos lograron un nivel de precisión promedio de 81.25 por ciento, lo cual genera expectativa en su primer ensayo.

Además, para añadir complejidad al juego, los remitentes podrían agregar una segunda vuelta de comentarios que señalen si el receptor hizo la llamada correcta.

Los receptores pudieron distinguir el remitente más confiable basando en las comunicaciones cerebrales, lo que es prometedor para el desarrollo de sistemas que se ocupen de contextos más reales en los que la falta de fiabilidad humana sería un factor, según los expertos.

Cabe señalar, el sistema actual únicamente puede transmitir un bit (o flash) de datos a la vez, el grupo de la Universidad de Washington y la Universidad Carnegie Mellon supone que la configuración se puede ampliar en el futuro.

Cabe mencionar, estos investigadores han logrado conectar dos cerebros exitosamente, donde los participantes jugaron un juego de 20 preguntas entre sí. De la misma manera, se emplearon flashes de fosfeno fantasma para transmitir información, en este caso “sí” o “no”.

No obstante, actualmente es muy lento y no es completamente confiable, además de que este trabajo aún no ha sido revisado por la comunidad de neurociencias, sin embargo es un vistazo a algunas formas extrañas en las que se podrían transmitir pensamientos en el futuro, quizá, incluso recursos mentales para tratar de abordar problemas mayores.