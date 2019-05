Necesario aumentar tasas de reciclaje en México

En el marco del Quinto Foro de Recicladores para la Economía Circular organizado por la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), la ingeniera Mariana Albarrán, presidenta de la Comisión de Economía Circular de la ANIPAC, habló sobre la sustentabilidad de la asociación y la visión en la economía circular.

“Se promueve pasar a un modelo para maximizar el ciclo de vida de los productos repensando, rediseñando, remanufacturando, reacondicionando, reutilizando y reciclando, optimizando los recursos.

“Una economía circular requeriría de un proceso de reciclaje que genere insumos para la transformación”, subrayó

“El reciclaje en México existe, pero es necesario aumentar las tasas de reciclaje en México, y para ello tenemos que seguir profesionalizando el acopio; hay una gran oportunidad de crecimiento en toda la cadena, crecimiento internacional.

“Estamos frente a un cambio de paradigma; el contexto en plásticos en México ha alcanzado la generación de 56 millones de toneladas de residuos, donde 6.7 millones son plásticos, niveles de consumo per cápita por habitante más grande que otros países en América Latina”, subrayó Albarrán.

En cuanto al escenario actual del plástico, enumeró el periodo electoral de 2018 en México, el cambio de actores, de gobierno federal, estatal y municipales, la satanización, prohibición y regularización a plásticos de un solo uso, el mal manejo y disposición de residuos, los movimientos internacionales para prohibir el plástico, la politización del tema y la desinformación y falta de infraestructura.

Ante ello, señaló que “el consumidor, sin duda, tiene que reconocer su rol en el tema de la disposición; para ello también hay que generar infraestructura para disponer correctamente, y también el tema de su rol como actor de fomentar productos en el mercado que te lleven a incentivar productos hechos con material reciclado.

“Hay muchos mitos, como que el producto reciclado debe de ser más barato porque viene de la basura, y no es verdad; hay toda una cadena dentro de él para poderse reincorporar”, puntualizó Albarrán.

“Otro tema, y que es algo que yo he dicho, por mejor infraestructura, por mejor legislación, por mejor producto que te ponga en el mercado, si como sociedad no estoy convencida del rol que debo aportar hacia este nuevo modelo no servirá.

“Juntos, gobierno, sociedad, industria y organizaciones no gubernamentales, somos parte de la solución de manera corresponsable creando un modelo sostenible para el plástico”, concluyó Albarrán.