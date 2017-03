NASA muestra imágenes de la superficie solar sin manchas

El Observatorio de Dinámica Solar (SDO, por sus siglas en inglés) de la NASA mostró fotografías en las que el Sol se aprecia sin manchas, cuyas imágenes fueron tomadas durante 15 días, a partir del 7 de marzo de este año.

Este fenómeno es el tramo más largo sin manchas, desde el último mínimo solar (tiempo en que el Sol no tiene manchas) en abril de 2010, informó la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Ello es una muestra de que el ciclo solar está en marcha hacia el siguiente mínimo, el cual los científicos prevén que ocurrirá entre 2019-2020.

La agencia estadunidense detalló que el “astro rey” pasa a través de un ciclo natural de 11 años marcado por el máximo solar y el mínimo solar.

Las manchas solares son regiones oscuras de la compleja actividad magnética en la superficie del Sol, por lo que el número de éstas se puede usar como un índice para la actividad solar.

La NASA explica que el máximo solar se caracteriza por actividad solar intensa y más número de manchas; mientras que en el mínimo solar, el Sol está menos activo y su cantidad de manchas se encuentra en su punto más bajo.

Sunspots are correlated with solar activity, so the sun's 15-day spotless stretch is a sign of nearing solar minimum https://t.co/QiCfTGgAH9 pic.twitter.com/yBmJqZFwwR

— NASA Sun & Space (@NASASun) March 23, 2017