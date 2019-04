Muestran imágenes de dos eclipses solares en Marte

El robot Curiosity de la NASA tomó, desde la superficie de Marte, una serie de fotografías de los eclipses solares generados por Fobos y Deimos, las dos lunas del planeta “rojo”.

Sin embargo, debido a que Fobos, de 11.5 kilómetros de ancho, no cubre por completo al Sol, este fenómeno fotografiado el pasado 26 de marzo, sería considerado un eclipse anular.

A su vez, Deimos, de 2.3 kilómetros de ancho, cuyo tamaño es pequeño en comparación con el disco del Sol, los científicos dirían que el satélite está transitando al astro “rey”.

Curiosity también observó la sombra de Fobos, conforme la imagen oscura proyectada por el satélite pasaba sobre el robot explorador de Marte durante el atardecer, para oscurecer de momento la luz.

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), señaló que mediante este tipo de eventos los investigadores comprenden de mejor forma la órbita de cada luna alrededor de Marte.

“Esas órbitas cambian todo el tiempo en respuesta a la atracción gravitatoria de Marte, Júpiter o incluso cada luna marciana que tira de la otra”, dijo el investigador Mark Lemmon.

El investigador agregó que este tipo de eventos como eclipses, amaneceres y puestas de sol, hacen que Marte “sea real para las personas”, como un mundo similar y diferente.

