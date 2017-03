Llegan los nuevos Moto G5 y G5 Plus

¡La espera terminó! Ya están disponibles en México los nuevos Moto G(5) y Moto G(5) Plus, la quinta generación de la familia Moto G.

Como es una constante en toda la familia Moto G, los nuevos integrantes poseen características premium para todos y ahora, cuentan con diseño metálico en aluminio, un nuevo aspecto verdaderamente sorprendente.

Diseño que cautiva y desempeño sin límites: la combinación inesperada del legado Moto G.

El Moto G(5) es el primer modelo de la familia con diseño metálico sumamente atractivo y con características premium, tanto dentro como por fuera. Disponible en y bestbuy.com.mx México en color gris obscuro y dorado, se trata de un diseño de aluminio con líneas elegantes.

El equipo cuenta con una batería de 2800 mAh, suficiente para todo un día, puedes disfrutar de todas tus actividades de la mañana a la noche, sin necesidad de recarga. En caso de que llegue el momento de cargarla, no será necesario que aminores la marcha. El cargador de 10 W brinda a tu Moto G(5) horas de potencia en apenas minutos de carga.

Hablando de velocidad, el potente procesador octa-core de 1.4 GHz Qualcomm® Snapdragon(TM) 430 y sus 2 GB de RAM te permiten acceder a fotos, aplicaciones y todo lo que necesites, sin molestas interrupciones ni retrasos. Además, que con el lector de huellas dactilares será mucho más fácil mantener protegida toda tu información o desbloquearlo para acceder a tus aplicaciones preferidas.

¿Quieres capturar las mejores fotos para tus redes sociales? El Moto G(5 )cuenta con una cámara de 13 MP y funcionalidades como enfoque automático por detección de fase (PDAF), lo que posibilita un enfoque más rápido y fotos mucho más nítidas. Y para que puedas guardar todos tus recuerdos, integra una memoria interna de 32 GB, expandible hasta 128 GB extra.

El nuevo Moto G(5) Plus rompe el molde. Si buscas un dispositivo con todas las características mencionadas anteriormente y algunas más, pon atención en el nuevo Moto G(5) Plus.

Lo busca cualquier usuario, es que cuente con una cámara que le permita capturar fotos increíbles, el Moto G(5) Plus tiene la cámara más avanzada de su clase.

Es el primer Moto G con Dual Autofocus Pixels; innovadora tecnología que te permite poner atención en tu objetivo en un abrir y cerrar de ojos para que nunca vuelvas a perderte un solo instante. Al multiplicar por 20 la cantidad de píxeles utilizados por el sensor, te permite enfocar tu objetivo hasta un 60% más rápido. ¿Sentado en la oscuridad? También estarás cubierto, gracias a una apertura de f/1.7 y píxeles más grandes, que dejan filtrar más luz.

Libérate con una batería de 3000 mAh que dura todo el día y podrás cargarla rápidamente con TurboPower(TM), que te brinda hasta 6 horas de autonomía de batería con apenas 15 minutos de carga. Ten la tranquilidad de saber que el Moto G(5) Plus no te abandonará ni siquiera en tus días de más actividad.

El procesador octa-core 2.0 GHz Qualcomm® Snapdragon(TM) 625 del Moto G(5) Plus, los 2 GB de memoria RAM y su conectividad 4G LTE, te acompañará en todas tus necesidades del día a día. Disfruta de tus juegos y videos favoritos con una calidad de reproducción excepcional, y navega en la Web o reproduce música desde Internet a velocidad ultrarrápida, dondequiera que te encuentres.A su vez, cuenta con 32 GB de memoria interna, con la posibilidad de sumar 128 GB más con memoria extraible.

Nuevas Experiencias con el sello de MotoAdicional, han incorporado a los nuevos integrantes de la familia Moto G los Moto Complementos más solicitados, como Moto Acciones y Moto Pantalla, con notificaciones inteligentes. A su vez, hemos sumado nuevas experiencias, como One Button Nav, que te permite desplazarte rápidamente entre distintas pantallas utilizando el lector de huellas dactilares. Bloquear y desbloquear el teléfono no es todo lo que puedes hacer con el lector, ya que la nueva experiencia de este sirve para reemplazar los botones “Inicio”, “Atrás” y “Apps Recientes” en Android. Ya sin estos botones debajo, ofrece algo más de espacio en pantalla para todo lo demás.

El nuevo Moto G(5) estará disponible en Best Buy México, liberado y sin contrato, a partir de $5.599. El Moto G(5) Plus también ya se puede conseguir desde hoy en Best Buy México, liberado y sin contrato, a partir de $6.999.