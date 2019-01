Estudia NASA molécula que limpia el metano de la atmósfera

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés) dio a conocer los efectos de una molécula en la atmósfera que actúa como “detergente”, ya que de manera natural controla la emisión de gases de efecto invernadero.

De acuerdo con las investigaciones encabezadas por la científica del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la agencia estadunidense, Julie Nicely, dicha molécula es el hidroxilo (OH), formada por un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno con un electrón libre.

Según información publicada en el portal de la NASA, se trata de uno de los gases más reactivos de la atmósfera y regularmente descompone otros elementos, terminando efectivamente su vida útil.

Es por ello que se determinó que el OH es el principal controlador de la concentración de metano, un potente gas de efecto invernadero que es superado únicamente por el dióxido de carbono, al contribuir a aumentar las temperaturas globales.

En un principio, los investigadores pensaron que con el incremento de las emisiones de metano a la atmósfera, la cantidad de radicales de hidroxilo terminarían por ser utilizados en su mayoría, lo que daría oportunidad a que la vida útil del metano, que es de nueve años, se prolongará aún más.

Sin embargo, las nuevas investigaciones han revelado que las concentraciones de OH son estables con el tiempo, ya que después de que estas partículas descomponen el metano, se reforman en la presencia de otros gases.

“Cuando el OH reacciona con el metano, no necesariamente desaparece en presencia de otros gases, especialmente los óxidos de nitrógeno (NO y NO2). Los productos de descomposición de su reacción con el metano reaccionan con el NO o el NO2 para reformar el OH”, subrayó Nicely.

Según los estudios de la investigadora, los óxidos de nitrógeno son un conjunto de varios gases que contribuyen al reciclaje del OH en la atmósfera, según lo revela el modelo informático que ella y sus colegas utilizaron por observaciones satelitales de varios gases desde 1980 hasta 2015.

El OH en la atmósfera también se forma cuando la luz ultravioleta alcanza la atmósfera inferior y reacciona con el vapor de agua (H2O) y el ozono (O3) para formar dos moléculas de OH, y en ese sentido, el vapor de agua y la luz ultravioleta son abundantes.

De esta manera, se está considerando la posibilidad de que la misma atmósfera llegue a un equilibrio de forma natural, aunque se advirtió que es indispensable profundizar más en dichos estudios para determinar el verdadero comportamiento de la atmósfera en el futuro.