Déjà-bus, aplicación para conocer ruta y tiempo de llegada de autobuses

Una aplicación para dispositivos móviles llamada Déjà-bus permitirá conocer el tiempo de llegada de los autobuses no sólo a estaciones y puntos de espera, sino a cualquier lugar, para que los usuarios puedan optimizar sus viajes.

El doctor en bioestadística y creador de la app, Carlos Moisés Hernández Suárez, comentó que a diferencia de otras herramientas, el usuario se podrá colocar en cualquier punto de la ruta y detectar el tiempo exacto en el que llegará el autobús.

En entrevista con la Agencia Informativa Conacyt, detalló que para que la aplicación funcione el autobús deberá contar con sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés).

“Si los autobuses de una ciudad tienen GPS, entonces se puede instalar en esa ciudad sin costo para transportistas o usuarios. Sin embargo, el problema no son los transportistas, sino los dueños de la señal que transmite el GPS, que no la quieren compartir y los transportistas no pueden evitarlo”, comentó.

Actualmente, agregó, los estados de Puebla, Querétaro y Yucatán, además de países como Paraguay y Bolivia están interesados en Déjà-bus, “pero falta ponernos de acuerdo con los propietarios de la señal de GPS”.

Adelantó que para mejorar el servicio se prepara una actualización a fin de que la aplicación pueda detectar el GPS del conductor si éste así lo acepta. “Los choferes indicarán a la app la ruta que van a seguir, una ventaja que permite trabajar con cambios de ruta inesperados”.

Hernández Suárez, quien es nivel II en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), comentó que la nueva versión también incluirá herramientas para la población ciega, así como la capacidad para recibir la señal de personas extraviadas, con la Alerta Amber.

Déjà-bus recibió recursos del Fondo Sectorial de Innovación (Finnova) y ya se encuentra disponible en App Store, Play Store y Microsoft Store para teléfonos móviles con sistema Android.