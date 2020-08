De vuelta a la Tierra cápsula Dragon Endeavor

Tras alrededor de 16 horas de viaje, los tripulantes de la cápsula Dragon Endeavor, Bob Behnken y Doug Hurley, regresaron a Tierra tras una estancia de dos meses en la Estación Espacial Internacional (EEI).

El amerizaje tuvo lugar en aguas del Golfo de México.

Ello, una vez que se desplegaran dos pares de paracaídas de la Dragon Endeavor, perteneciente a SpaceX, empresa estadounidense de transporte aeroespacial.

“‘Gracias por volar con @SpaceX’. Ubicación actual: Planeta Tierra. A las 2:48 ET (tiempo del Este), @AstroBehnken y @Astro_Doug amerizaron, haciendo el primer amerizaje de la tripulación de una aeronave americana en 45 años.

“El amerizaje del @SpaceX Dragon Endeavor de hoy marca la primera recuperación de una tripulación en el mar para @NASA_Astronauts desde 1975, el año de la misión final de la nave espacial Apolo”, estableció, vía Twitter, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA).

El desacoplamiento de la cápsula de la Estación Espacial Internacional se produjo la noche del sábado.

