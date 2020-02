Conoce lo nuevo de Samsung

El Galaxy S20 ultra representa un paso más allá de la categoría premium de celulares Samsung que los colocan justo en medio de los mejores celulares tradicionales de la empresa y de teléfonos plegables como el Galaxy Z Flip y el Galaxy Fold.

El Galaxy S20 ultra es el celular tradicional más avanzado de Samsung y llega acompañado del Galaxy S20 Plus y el Galaxy S20. Tiene 16 GB de RAM, una enorme batería de 5,000mAh y 108 megapixeles y otras que permiten hacer zoom óptica 4X, zoom híbrido 10X y zoom digital 100X.

Al igual que sus hermanos, el Galaxy S20 ultra tiene una pantalla con una tasa de actualización 120Hz, lo cual ayuda a que navegar por la interfaz o jugar algunos videojuegos sea una experiencia mucho más fluida.

La pantalla también reduce un poco su curvatura para permitir controlar mejor sus funciones en esos bordes y para tener menos toques por error, sin embargo al igual que los otros nuevos teléfonos de Samsung, al igual que los otros teléfonos el Galaxy S20 ultra no tiene una entrada tradicional para los audífonos y su precio de US$1,399 lo hace un dispositivo no accesible para todos.

El Galaxy S20 Ultra comparte muchas de sus especificaciones y funciones como los demás pero hay algunas claves diferentes que te podría llevar a comprar uno más que otro.

Galaxy S20 Ultra Galaxy S20 Plus Samsung Galaxy S20 Pantalla 6.9 pulgadas (120Hz) 6.7 pulgadas (120Hz) 6.2 pulgadas (120Hz) Almacenamiento 128GB / 512GB 128GB / 512GB 128GB RAM 12GB/16GB 12GB 12GB Cámara trasera Cuatro: 108 megapixeles (f/1.8) + telefoto de 48 megapixeles (f/3.5) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2) + ToF -zoom óptico 4x, híbrido 10X, digital 100X, video 8K Cuatro: 12 megapixeles (f/1.8) + telefoto de 64GB (f/2.0) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2) + ToF – zoom híbrido 3X, zoom digital 30X, video 8K Tres: 12 megapixeles (f/1.8) + telefoto de 64GB (f/2.0) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2) – zoom híbrido 3X, zoom digital 30X, video 8K Cámara frontal 40 megapixeles 10 megapixeles 10 megapixeles Batería 5,000mAh 4,500mAh 4,000mAh Características importantes 5G Sub-6 y mmWave 5G Sub-6 y mmWave 5G Sub-6 Tamaño 166.9x76x8.8mm 161.9×73.7×7.8mm 151.7×69.1×7.9mm Peso 220 gramos 186 gramos 163 gramos Precio US$1,399 US$1,199 US$999

El Galaxy S20 Ultra es un teléfono con una pantalla de 6.9 pulgadas que lo hace más grande, es algo nunca antes visto de controlar con una sola mano, esa pantalla con biseles casi inexistente hacen que el celular no se sienta tan grande como una imaginaria para ser prácticamente de 7 pulgadas y se ve muy atractivo en la parte frontal.

Pero eso no es todo, la pantalla del Galaxy S20 Ultra tiene una tasa de actualización de 120Hz, el doble de lo que vimos en sus procesadores y en otros celulares como el OnePlus 7 Pro;Está tasa de actualización permite que simplemente navegar por la interfaz sea mucho más fluido y jugar videojuegos compatibles también es una experiencia mucho mejor.

La cámara frontal de 40 megapixeles del Galaxy S20 Ultra está integrada a través de un orificio en la pantalla como el Samsung Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus, lo cual ayuda a que existan menos toques erróneos

Un detalle menor para muchos (aunque importante para otros) ya que la curvatura de la pantalla en el Galaxy S20 Ultra es menor que la que tiene el Galaxy S10.

Este celular Samsung tiene una parte trasera de vidrio con una curvatura en sus bordes que lo hacen sentirse cómodo en las manos, mientras que el panel frontal y trasero se siguen conectando en un borde de metal.

Sin embargo, en esta ocasión el borde de metal donde están ubicados los botones de encendido y volumen (borde lateral derecho), el grosor es más grande, mientras que en el resto del borde es más delgado.

El lector de huellas ultrasónico sigue presente en la pantalla, aunque no trae mejoras importantes frente a sus predecesores. El Galaxy S20 Ultra sigue ofreciendo acceso a una ranura para tarjeta microSD que te permite expandir el almacenamiento y tiene bocinas estéreo.

Lo que no vas a encontrar es una entrada tradicional para audífonos o un adaptador, sino que el celular viene con unos audífonos AKG con conector USB-C, similar a como hizo con los Galaxy Note 10.

En el borde izquierdo del teléfono no hay botones, pero en el borde derecho se encuentra el botón de encendido y la barra de volumen. Algo diferente aquí es que ahora el marco de metal se extiende un poco más por el cuerpo del dispositivo donde están estos botones, mientras que antes simplemente estaban ubicados en el borde de metal que tenía el mismo grosor en todo ese lado.

En el borde inferior encuentras el puerto USB-C y la bocina, mientras que en el borde superior está el cajón para la ranura SIM y microSD.

En la parte trasera, el Galaxy S20 Ultra tiene uno de los módulos de cámaras más grandes que he visto en un celular, porque parece ocupar casi que una sexta parte de la parte trasera del celular.

La parte trasera del S20 Ultra es muy limpia, pero el módulo de las cámaras es más impactante que antes y, sin duda, lo que más llama la atención en la parte trasera.

Allí, encuentras cuatro cámaras traseras, una principal de 108 megapixeles megapixeles, un telefoto de 48 megapixeles, una gran angular de 12 megapixeles y un sensor de Tiempo de vuelo (ToF) que sigue tan limitado (y por ahora considero que innecesario) como el del Galaxy Note 10 Plus porque no es que sea utilizado en todas las fotos que tomas o en la grabación de video, su enfoque principal está en funciones de realidad aumentada que no todos utilizamos. Además, allí encuentras el flash y un micrófono.

Ese módulo de cámaras no solo es muy grande, sino también protuberante, así que al tacto se puede sentir con facilidad y si lo colocas encima de una mesa verás que el celular no es tan estable.

Cámaras: 108 megapixeles y más zoom óptico, híbrido y digital

El Galaxy S20 Ultra tiene cuatro cámaras traseras, incluyendo una principal de 12 megapixeles, un telefoto de 64 megapixeles, una cámara gran angular de 12 megapixeles y un sensor de Tiempo de vuelo que está dedicado principalmente para detectar la profundidad de objetos, pero está destinado principalmente a funciones de realidad aumentada.

En la parte frontal, el Galaxy S20 Ultra tiene también una cámara de 40 megapixeles.

Samsung promete mejoras en fotos regulares a través de los nuevos sensores y mejoras en los algoritmos, pero también trae otras novedades.

Novedades importantes en las cámaras:

Zoom óptico 4X: El Galaxy S20 Ultra ofrece el doble de zoom óptico que los Galaxy S10, así que puedes tomar fotos de objetos más de cerca sin que se pierda tanto el detalle.

El Galaxy S20 Ultra ofrece el doble de zoom óptico que los Galaxy S10, así que puedes tomar fotos de objetos más de cerca sin que se pierda tanto el detalle. Zoom híbrido 10X: Samsung también promete que podrás hacer zoom 10X (híbrido) sin que se pierda calidad de la imagen, pero en realidad es una combinación entre el zoom óptico y el digital para obtener mejores resultados, así que debería existir una pérdida de calidad, tan solo inferior a la perdida que existe con el zoom digital.

Samsung también promete que podrás hacer zoom 10X (híbrido) sin que se pierda calidad de la imagen, pero en realidad es una combinación entre el zoom óptico y el digital para obtener mejores resultados, así que debería existir una pérdida de calidad, tan solo inferior a la perdida que existe con el zoom digital. Zoom digital hasta 100X: Ya que hablamos del zoom digital, el Galaxy S20 Ultra ofrece hasta zoom digital 100X, 10 veces lo que ofrecen muchos celulares de Samsung como el Galaxy Note 10 Plus. De esta manera, este zoom está hecho prácticamente para espiar.

Ya que hablamos del zoom digital, el Galaxy S20 Ultra ofrece hasta zoom digital 100X, 10 veces lo que ofrecen muchos celulares de Samsung como el Galaxy Note 10 Plus. De esta manera, este zoom está hecho prácticamente para espiar. Grabación de video 8K: Toda clase de celulares Android ya permiten grabar video 4K, pero el Galaxy S20 Ultra — al igual que sus hermanos — da un paso más para grabar video 8K. Inclusive, puedes subir videos 8K a YouTube directamente desde tu celular.

Toda clase de celulares Android ya permiten grabar video 4K, pero el Galaxy S20 Ultra — al igual que sus hermanos — da un paso más para grabar video 8K. Inclusive, puedes subir videos 8K a YouTube directamente desde tu celular. Modo Single Take: Este es un nuevo modo del Galaxy S20 Ultra que permite capturar múltiples fotos y videos al presionar el disparador una sola vez. Con esto, las diferentes cámaras el S20 Ultra capturan estas imágenes para obtener diferentes perspectivas y efectos, incluyendo fondo borroso.

Este es un nuevo modo del Galaxy S20 Ultra que permite capturar múltiples fotos y videos al presionar el disparador una sola vez. Con esto, las diferentes cámaras el S20 Ultra capturan estas imágenes para obtener diferentes perspectivas y efectos, incluyendo fondo borroso. Modo de noche mejorado: El modo de noche del Galaxy S20 Ultra trae mejoras frente a los Galaxy S10 al combinar más fotos para lograr tener mejores resultados y como los pixeles son más grandes también logra obtener más luz.

El modo de noche del Galaxy S20 Ultra trae mejoras frente a los Galaxy S10 al combinar más fotos para lograr tener mejores resultados y como los pixeles son más grandes también logra obtener más luz. Modo hiperlapso nocturno: La función de hiperlaso no es totalmente nueva en los celulares de Samsung, pero la novedad es que ahora trae un modo de hiperlaso dedicado a la noche. De esta manera, el Galaxy S20 Ultra tiene la capacidad de capturar más detalle y lograr más efectos de ráfagas de luz.

En mercados donde hay redes 5G, Samsung venderá un Galaxy S20 Ultra único que no solo es compatible con redes 3G y 4G como de costumbre, sino que también con redes 5G. Esa compatibilidad incluso no solo sería con operadores específicos, sino que como tiene compatibilidad con tecnología Sub-6 y mmWave, la compatibilidad es amplia y le podría sacar provecho a las principales redes 5G de los operadores en Estados Unidos.

En otros mercados donde no hay redes 5G, Samsung venderá los mismos celulares pero sin esa capacidad de conectarse a redes 5G.

One UI 2.1: Android 10

Desde la primera vez que enciendes el Galaxy S20 Ultra encuentas la versión más reciente del sistema operativo de Google, Android 10, pero tiene la interfaz personalizada de Samsung llamada One UI 2.1.

Aunque celulares como los Galaxy Note 10 y los Galaxy S10 ya recibieron a través de una actualización a Android 10, esos celulares están en la versión One UI 2.0 de Samsung.

La experiencia general es prácticamente la misma, pero obtienes tan solo algunas novedades pequeñas que recopilo a continuación.

Google Duo integrado de manera nativa

Samsung trabajó con Google para integrar de manera nativa las videollamadas de Google Duo. Esto significa que desde el app de llamadas ahora podrás realizar videollamadas HD a toda clase de celulares y Full HD a celulares Samsung con solo presionar rel icono de Duo en ese app.

Compartir música

Music Share es una nueva función que permite extender tu conexión Bluetooth a carros o bocinas utilizando tu celular, así que tú y tus amigos podrían ser los DJs de un viaje largo de manera simple.

Además, gracias a la integración de Spotify con las rutinas de Bixby puedes obtener listas de reproducción personalizadas teniendo en cuenta tu rutina.