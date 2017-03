Cinco títulos que debes jugar en Realidad Virtual

La Realidad Virtual (VR, por sus siglas en inglés) ha existido en el imaginario colectivo desde 1935, cuando el escritor de ciencia ficción Stanley G. Weinbaum describió, en su novela Pygmalion’s Spectacles (Los Lentes de Pigmalión), un sistema que permitía la reproducción de experiencias ficticias a través de unas gafas de alta tecnología.

Hoy en día el Oculus Rift, el HTC Vive, los Microsoft Hololens, el Playstation VR son sólo algunos de los equipos que buscan sumergir a los usuarios en un ambiente completamente digital a través de pantallas de alta resolución, sistemas de sonido direccional, y periféricos que permiten una inmersión en el entorno virtual.

Con el uso de la Realidad Virtual, se han empezado a desarrollar aplicaciones en terrenos como la arquitectura, la medicina, el turismo y la mercadotecnia. Sin embargo, el sector del entretenimiento continúa liderando el sector de VR.

“El primer sistema de VR moderno fue el Playstation VR, que se desarrolló para su uso en la industria del videojuego”, comenta Arturo R. Merritt, CEO y fundador de Surreal Factory. “Posteriormente compañías como Microsoft, Facebook y Google, también muy interesadas en el entretenimiento, popularizaron la tecnología de Realidad Virtual. Por eso la mayoría de las aplicaciones de VR se encuentran actualmente en el mundo de los videojuegos”, puntualizó Merritt.

El hombre ha soñado por décadas con diseñar un dispositivo que le permita crear e interactuar en un mundo digital: la Realidad Virtual

¿Quieres saber cuáles son los mejores videojuegos de Realidad Virtual del mercado? Arturo R. Merritt recomienda los siguientes:

+Keep Talking and Nobody Explodes – En este juego un grupo de amigos debe de desarmar una bomba. Uno debe desmontarla, usando el casco de VR, mientras que los demás, leen el manual de instrucciones para indicarle cómo hacerlo. Está disponible en PC, Mac, Playstation 4 y Android.

+Lamper VR: Firefly Rescue – El título encarna al jugador como una pequeña luciérnaga, a la que se debe guiar con movimientos de la cabeza a través de una carrera sin fin, al esquiar mientras se esquivan obstáculos, se reúnen puntos y se derrota enemigos. Está disponible, gratis, en Android.

+Superhot VR – Con una corta, pero interesante historia, encarnas a un joven que descarga ilegalmente un “nuevo juego” de Realidad Virtual, donde el objetivo es eliminar a todos los enemigos del nivel, al utilizar la peculiar habilidad de ralentizar el tiempo cuando te detienes. Disponible para PC.

+The Lab – Una serie de minijuegos ambientados en el popular universo de Portal. Está disponible, completamente gratis a través de la plataforma Steam, para PC.

+Job Simulator – De nuevo una compilación de minijuegos, donde se pone al jugador a desempeñar diferentes profesiones mientras se le deja interactuar con todos los elementos de su ambiente. Una prueba del potencial de la tecnología VR. Está disponible para PC y Playstation 4.

La sugerencia: Keep Talking and Nobody Explodes. Aunque puede jugarse sin casco, utilizar un dispositivo VR da la sensación de claustrofobia que debe tener cualquier experto en desactivar bombas, con lo que, la inmersión es total.