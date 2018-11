Científico chino dice haber modificado genéticamente los primeros bebés

De confirmarse, este caso supondría “cruzar una nueva línea roja”, ya que la edición no se habría realizado con el objetivo de curar una enfermedad, sino de mejorar el ADN

Un científico chino aseguró haber ayudado a crear los primeros bebés genéticamente modificados del mundo: unas gemelas cuyo ADN alteró para intentar ayudarlas a resistir una posible infección futura con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), que de ser cierto sería un gran salto de la ciencia.

El investigador He Jiankui de la Universidad de Shenzhen precisó que él y su equipo utilizaron el programa de edición genética CRISPR/Cas9 para eliminar el gen del cigoto que los científicos creen que permite que el virus del VIH infecte el cuerpo.

De ser cierto, sería la primera vez que dos seres humanos nacen después de que sus genes hayan sido modificados en la etapa embrionaria, pues hasta ahora esta práctica está prohibida en Estados Unidos y Europa.

En una conferencia internacional sobre edición de genes, que se celebra esta semana en Hong Kong, el científico chino explicó que utilizaron la técnica del CRISPR/Cas9 en unas gemelas para hacerlas resistentes a enfermedades como el VIH, el cólera o la viruela.

Al parecer, He alteró los embriones de siete parejas que iban a someterse a tratamientos de reproducción asistida, pero sólo uno de los embarazados llegó a término y nacieron este mes las gemelas, llamadas Lulu y Nana.

Según el investigador, la modificación genética no se llevó a cabo para eliminar ninguna enfermedad genética, sino para conferir a las gemelas una habilidad natural para resistirse a una posible futura infección del VIH y para ello desactivaron el gen CCR5, que es una especie de puerta de entrada para el virus causante del Sida.

“Los resultados indicaron que la operación funcionó correctamente, como estaba previsto”, aseguró He en un video publicado en YouTube, en el que dio a conocer el proceso de fertilización que siguió hasta lograr el nacimiento de las gemelas, genéticamente modificadas.

Este hecho ha provocado las críticas de distintos científicos, que acusan a He de experimentar con seres humanos y de aplicar la edición genética no con un fin terapéutico sino para realizar una mejora en el ADN.

La Universidad de Shenzhen no tiene constancia del estudio de He, cuyos datos proporcionados tampoco han podido ser contrastados, ya que el caso no se ha publicado en ninguna revista científica, como es habitual cuando se completa cualquier investigación exitosa, según la agencia estatal de noticias Xinhua.

El investigador del Centro Nacional de Biotecnología (CNB), Lluis Montoliu, conocedor a fondo de la técnica CRISPR, consideró “una irresponsabilidad aplicar técnicas de edición genética en embriones humanos, cuando todavía no sabemos controlarlas ni son los suficientemente seguras”.

De confirmarse, destaca Montoliu, este caso supondría “cruzar una nueva línea roja”, ya que la edición no se habría realizado con el objetivo de curar una enfermedad, sino de mejorar el ADN.

“Si en algo existe bastante consenso en la comunidad científica es que si la edición genética llegue a producirse, si se garantiza que es eficaz y es segura, su empleo deberá hacerse con finalidad terapéutica y no de mejora genética, como es el caso”, concluyó.