¡Celebramos tres años de la llegada de Nintendo Switch!

La consola Nintendo Switch ha sido de las más exitosas de la compañía, hizo su debut el 3 de marzo del 2017, aunque en teoría sería mañana su aniversario, en Japón, país en el que se estrenó primero, ya es dicho día por lo que es válido celebrarlo desde ahora.

Llegó como sustituta del Wii U, de la mano de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Sin embargo han sido muchos los juegos que se han estrenado desde el 2017.

Además también llegó Switch Lite, consola híbrida que ya no se necesitaba conectar a una televisión y convertirse en un portátil. Actualmente cuenta con más de 50 millones de unidades vendidas.

Gracias a juegos como: Super Smash Bros. Ultimate, Pokémon Sword and Shield, Fire Emblem: Three Houses entre otros, esta consola es una de las principales del mercado mundial.