Auto Chilango, la app que ayuda al automovilista a evitar el corralón

En la Ciudad de México, el mayor número de remisiones al depósito vehícular, mejor conocido como corralón, sucede al mediodía, a las 13:00 y a las 19:00 horas de acuerdo con una consulta de la app Auto Chilango.

Entre algunos de los temores de quienes viven en la capital mexicana está que su auto termine en algún depósito vehícular y de acuerdo con dicha plataforma, los lugares con mayor incidencia de vehículos retenidos son los alrededores de Periférico y el Distribuidor Vial San Antonio, así como el Estadio Azteca, las zonas aledañas al Palacio de los Deportes y el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La aplicación gratuita, que pretende facilitar la vida de los conductores de la Ciudad de México, recordó en un comunicado que entre algunas de las causas para que el automóvil sea llevado al depósito vehicular destacan estacionarse en lugares no permitidos como pasos peatonales y para ciclistas, carriles exclusivos del transporte público, redes viales primarias, así como en camellones y glorietas con señalamientos restrictivos.

Además, es preciso evitar aparcar frente a bancos, entradas y salidas de vehículos de emergencia y gasolineras, frente a centros escolares y de concentración masiva, rampas peatonales, de acceso a vehículos, en doble fila y en espacios exclusivos para personas con alguna discapacidad.

Otra de las razones para acabar en el corralón es carecer de licencia de manejo y tarjeta de circulación vigentes, por lo que la aplicación recomendó revisar su vigencia; también puede ser motivo de remisión no respetar el programa Hoy No Circula y no usar casco en caso de viajar en motocicleta.

De acuerdo con el reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, participar en arrancones, usar dispositivos u objetos que confundan, desorienten o distraigan a peatones y conductores, salir positivo en la prueba del Alcoholímetro y abandonar vehículos en la vía pública son otras causas de remisión al corralón.

La herramienta señaló que muchas de las causas referidas se pueden prevenir y la tecnología puede ser una buena aliada, así, la app gratuita disponible para plataformas Android e iOS envía alertas personalizadas para tener certeza respecto al Programa Hoy No Circula y consultar información importante, como la vigencia de los documentos de los vehículos.

Además, ofrece la posibilidad de consultar si el auto ya está en el corralón mediante un botón de ayuda, lo que evita el susto inicial de un auto desaparecido, por lo que es necesario ingresar las placas y así saber en tiempo real si el vehículo fue llevado a un depósito vehícular.

La herramienta, que cuenta ya con más de 950 mil usuarios, envía notificaciones referentes al pago de tenencias, periodos de verificación y consulta de multas, así como tarifas de los precios de gasolina de acuerdo con la ubicación de las personas.