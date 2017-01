‘We should all be feminists’ (‘Todos deberíamos ser feministas’), lema de Dior…

La propia directora creativa de Dior quiso unirse al movimiento por los derechos de las mujeres fotografiándose con la camiseta en la cuenta de Instagram de Dior y, otros rostros menos conocidos como la modelo Amanda Googe hicieron lo propio. “Gracias a Dior por ayudarme a apoyar a todas las mujeres fuertes de América. Estaré pensando en ellas cuando desfile mañana en la pasarela”, escribió Googe haciendo referencia al próximo desfile de alta costura de la firma. El éxito del lema fue tal que incluso espontáneos lo utilizaron en sus pancartas durante la marcha y colgaron fotos en Instagram mencionando a la firma.

“We should all be feminists” (“Todos deberíamos ser feministas”) es el lema de la camiseta que lucieron ‘celebrities’ como Rihanna o Natalie Portman durante su discurso en Los Ángeles.

Se trata de una prenda que ya había aparecido sobre la pasarela y que, ahora más que nunca cobra sentido, sobre todo porque es la primera vez que una mujer está al frente de la ‘maison’ Dior.

Otros rostros conocidos ya la habían lucido días antes. Jennifer Lawrence protagoniza la portada de la edición alemana de ‘Harper’s Bazaar’ vistiendo la camiseta. A pesar de que la prenda aún no está a la venta (parece que durante el mes de febrero será posible comprarla), tiene todas las cualidades para convertirse en la favorita de ‘celebrities’ y estrellas del ‘street style’. El furor por las camisetas de firma (solo hay que ver el éxito que están teniendo la de Chanel o la de Gucci) encuentra su máximo exponente en aquellas que tienen un mensaje tan potente como “todos deberíamos ser feministas”. A pesar del precio elevado de estas prendas, se han convertido en un reclamo perfecto para los ‘millenials’ que desean pertenecer al universo de la marca sin llegar a desembolsar los miles de euros que vale, por ejemplo, un bolso de estas firmas. Pero ya no basta con lucir un logo. Ahora hay que defender un mensaje con implicación social. Y, en el recién estrenado mandato de Trump, el de Maria Grazia Chiuri no puede ser más necesario.