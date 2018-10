Vestidos y zapatos… juntos, pero no revueltos

¡Cada vestido tendrá su par de zapatos perfecto! ¿Te animas a probar estos looks?

Una de las tendencias favoritas del 2018 son LOS VESTIDOS y como seguirán en tendencia por mucho más tiempo te decimos con qué zapatos harán el mejor MATCH.

Los tacones los dejamos con su mejor match que será un vestido para fiesta, jardín, salón, día o noche, donde tu quieras pero que sea en un lugar de calor, para otoño / invierno la mejor opción serán los stilettos.

Estamos empezando el otoño pero eso no quiere decir que es momento de guardar los vestidos veraniegos que sean de telas frescas de uso exclusivo en clima cálido.

Este tipo de vestidos también los puedes usar en otoño, las BOTAS Y BOTINES serán nuestros aliados para pasar de una estación a otra con clase y siempre en tendencia.

Pueden ser fluidos, pero su estampado será con colorimetrías oscuras.

El corte recto, sea corto o midi serán los favoritos para usar con botines.

Y como las high boots seguirán! Su mejor match serán los vestido cortos de textura gruesa o tejidos.

Los amamos y se ven increíbles, nos referimos a los tenis, pero de vestir, no deportivos, y claro que también se usan con vestidos, es la parte cómoda pero muy femenina de vestir.

De verano, de invierno, corto, largo, con vuelo, recto, solido o estampado, el vestido que tú quieras puede ir con tenis.

*Cuida que lleve el color de alguna prenda de tu look.

*Los blancos irán con todos los vestidos ¡el comodín favorito!

*Nunca los lleves con vestidos de gala o de noche.

La idea siempre será que armes tus outfits con los mejores complementos y accesorios, porque créeme que eso marcará mucho la diferencia al momento de imponer ESTILO.

Recuerda que hay prendas que son atemporales y unas que son de uso exclusivo para determinada época del año. No uses botas largas en verano y no lleves zapatos de tiras en frío, por ejemplo.

¡Cada vestido tendrá su par de zapatos perfecto!, y así de perfecta queremos que luzcas tu.