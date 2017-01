Un ‘blogger’ mexicano se sube a la pasarela de Dolce & Gabbana

Como todo un príncipe, el joven mexicano Juan Pablo Zurita, desfiló las prendas de la prestigiosa marca a nivel mundial, Dolce & Gabbana, dentro de su nueva colección Fall/Winter donde el set estaba inspirado en el castillo de “La Bella y La Bestia”, debido a que el tema principal era “Los nuevos príncipes”, destacando la época y el estilo moderno en el que se vive.

Las redes sociales en estas nuevas generaciones han sido parte fundamental y gracias a sitios como ‘Instagram’, ‘Vine’, ‘YouTube’, entre otras, es que muchos jóvenes se han ganado el carisma de miles de sus seguidores, tal ha sido el caso de ‘Juanpa’ Zurita, quien mediante sus videos de la plataforma ‘Vine’ logró conquistar a muchas personas, y ahora hasta los diseñadores Stefano y Domenico le dieron la oportunidad de participar en la pasarela.

El talento, pero sobretodo la galanura de ‘Juanpa’ lo hicieron llegar hasta Milán para vivir una de las grandes aventuras con Dolce & Gabbana, marca que apostó por una cara fresca en su pasarela optando por los ‘Millenials’ en lugar de modelos reconocidos.

Entre las nuevas caras que fueron los protagonistas de la pasarela internacional estuvieron Sylvester Stallone, Marcel Floruss, Marcus Butler, Oliver Cheshire, Pelayo Díaz y por supuesto el mexicano y ‘blogger’, entre otras estrellas de las plataformas digitales.

“¡No puedo creer que esté pasando esto! He querido compartir con ustedes esta enorme sorpresa. ¡¡¡Vamos a caminar en la pasarela de Dolce & Gabbana mañana!. Esto es una locura y realmente es un sueño hecho realidad. Gracias a todos los que me han ayudado a hacer esto realidad, especialmente a ti Stefano Gabbana y Domenico Dolce por esta oportunidad que me va a cambiar la vida”, escribió ‘Juanpa’ en su red social donde subió con una imagen junto a los diseñadores.

VINE LO LANZA AL ESTRELLATO

La aplicación Vine fue la encargada de darle un giro a su vida cuando en en junio del 2013 empezó a hacer vines en inglés ya que la aplicación no estaba disponible en el país.