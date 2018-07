Summer trends ¡El verano está aquí!

Advertencia: Las siguientes tendencias son para chicas que no le temen al éxito

Llegó el verano y con él, nuevas tendencias. ¿Cuál te atreverás a intentar?

ARETES STATEMENT

Es momento de llevar las miradas a tus orejas y que mejor forma que con unos MAXI ARETES.



Desde la temporada pasada estos aretes están en todas partes y si aún no te animas por unos puedes empezar este verano.

Creemos que son el accesorio ideal si quieres subir tu look a un nuevo nivel.

Solamente a la hora de usarlos debes de tener en cuenta la siguientes reglas:

1. Toma en cuenta el largo de tu cuello y la forma de tu rostro.

2. Elige un estilo que vaya y fluya con tu outfit.

3. NO SATURES tu look, déjalos ser los protagonistas.

4. NO ABUSES del maquillaje.

5. Llévalos con el cabello recogido en un messy bun, una trenza o media cola

Metales, hilos, perlas, piedras, multicolores, todo se vale si escoges los adecuados para ti y para complementar tu look.

¿Ya tienes los tuyos?

BOLSAS

Es momento de regresar a lo natural y las bolsas tejidas son lo mejor.

¿Recuerdas esas bolsas que tu mamá llevaba a la playa? Pues regresan más fuerte y más CUTE que nunca.

El accesorio imprescindible para la playa, después de los lentes de sol claro está, llega a la ciudad para transportarnos al lugar en donde escuchas a las gaviotas y caminas en la arena. Gracias a que muchas de ellas son trabajo de manos artesanas las hay en todas las formas que puedas imaginar pero las más populares esta temporada serán las circulares y las de canasta.

Otra de las bolsas que verás en el street style son las tipo red y antes de que digas que NO echa un vistazo a las imágenes y ve lo cool que se ven en un look súper relajado como lo es una T- shirt y unos jeans o un vestido camisero.

Son perfectas para el fin de semana y cero estorbosas.