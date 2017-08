Si creías que usar tacones era difícil, Yves Saint Laurent te pone a prueba

Pensábamos que no había algo más difícil, pero Yves Saint Laurent nos ha dejado con el ojo cuadrado al presentar presentar su modelo de tacones con ruedas.

Estos ‘stilettos con ruedas’ fueron idea del diseñador Anthony Vaccarello, el nuevo director creativo de Yves Saint Laurent.

Pero no debes preocuparte de entrenar para andar por la oficina con este arriesgado estilo pues hay que destacar que este modelo lo describen como un zapato, que no es un zapato, y un patín, que no es un patín. El clásico zapato de salón con ruedas. Ni sirve para caminar ni para rodar, es una pieza que tiene todos los indicios para ser artículo de coleccionista.

Los diseñadores tiene que innovar y aportar sorpresas al mundo de la moda, independientemente de su utilidad y sin duda lo han logrado esta vez.

Disponible en dos modelos, el tacón es fino y considerablemente alto, pero no es lo más cómodo para patinar, pues es un diseño sofisticado y poco confortable. Además de que su costo es de aproximadamente 2000 dólares.

Aunque son hermosos e innovadores estamos seguros de que no se acabará imponiendo en las oficinas. ¿O sí?

Sin duda el mundo de la moda nos sorprende día con día.