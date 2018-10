Pasarela rosa para pacientes con cáncer

En el marco del mes rosa, CANIPEC cerró por quinto año consecutivo su jornada de talleres de Oncoestética de su programa de responsabilidad social ‘Luzca Bien…Siéntase Mejor’, el cual fue traído a México con el objetivo de fortalecer la autoestima y calidad de vida de pacientes con cáncer que viven los efectos secundarios que se derivan de sus tratamientos, en donde a través de talleres de maquillaje y sesiones de belleza se crea un sentido de apoyo, confianza, valor y solidaridad.

El evento contó con una pasarela rosa, bajo la conducción de la actriz y conductora Laura luz, y la presencia de Rosalva de la Mora, sobreviviente de cáncer y asesora de imagen, quien fue la embajadora de la campaña de este año.

También se contó con la presencia de luminarias como: Silvia Mariscal, Lucero Lander, Gabriela Goldsmith, Flor Rubio, Sugey Abrego y Yuliana Peniche, quienes se sumaron en apoyo a esta gran causa que genera que más pacientes con cáncer recuperen su calidad de vida y su autoestima.

Las guerreras y victoriosas Iris Meneses, Dolores Lara, Ofelia Monsalvo, Georgina Padilla y Margarita González subieron al escenario y modelaron la colección del diseñador Alberto Rega, creando un momento emotivo y que demuestra que con espíritu y confianza se puede sobrevivir a la adversidad y salir adelante ante esta enfermedad que ataca a miles de mujeres cada año.

‘Luzca Bien… Siéntase Mejor’ es un programa no médico, de servicio público, que no está afiliado a ninguna casa cosmética y que enseña técnicas de belleza a las pacientes de cáncer para ayudarlas a manejar los efectos secundarios que afectan su apariencia mientras reciben tratamiento.

Hoy en día el programa ha impactado positivamente a mil 343 pacientes, a través de más de 100 talleres impartidos, en donde se han donado cerca de 20,000 productos a la causa y con la cual se ha generado un mensaje positivo que incentiva a estas mujeres guerreras a recobrar su energía, su vitalidad y autoestima.

Giselle Segovia, directora de Relaciones Institucionales, comentó: “Desde 2013 hemos motivado y elevado la autoestima de miles de mujeres, este año no fue la excepción, se genera una vibra muy positiva cuando ves a estas victoriosas subir al escenario y sentir cómo su energía inspira a los asistentes, demostrando que pese al padecimiento no hay adversidad sino ganas de vivir, de luchar y salir adelante, así como recuperar su confianza, su vida, sus sueños y reconocerse cuando se ven al espejo”.

Dolores Lara, victoriosa de cáncer, comentó: “Estos talleres nos ayudan a inspirar a más mujeres que así como yo han sobrevivido al cáncer, para mí fue todo un aprendizaje que me llevo a no rendirme, ya que siempre me sentí apoyada por mi familia, pero en ocasiones el ánimo estaba decaído y uno tenía que sacar fuerzas, sobre todo cuando uno ve cambios en su imagen y es cuando llegan estos talleres que hacen que recobremos la confianza, por eso hoy en la pasarela queremos que más mujeres vean que con energía positiva y buena autoestima podemos salir adelante”.

Estos talleres cuentan con la participación de voluntarios y de las empresas, quienes refuerzan el nivel de entusiasmo con el que las pacientes afrontan su enfermedad, entendiendo que su tratamiento puede brindarles una oportunidad para seguir adelante.

El evento benéfico también reconoció a las empresas que brindan su apoyo, así como a las instituciones que permiten que estos talleres se impartan a más mujeres.