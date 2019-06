Muere Gloria Vanderbilt, ícono de la moda estadunidense

La diseñadora Gloria Vanderbilt, ícono de la moda y de la alta sociedad estadunidense, falleció hoy a los 95 años de edad debido al cáncer de estómago que padecía, anunció su hijo Anderson Cooper, el conocido presentador de la cadena CNN.

Vanderbilt murió en su casa rodeada de su familia y amigos, precisó su hijo en un comunicado, en el que resaltó que era “una mujer extraordinaria, que amaba la vida y la vivía en sus propios términos”, pues además de que era diseñadora, pintora, escritora y actriz, era madre, esposa y amiga.

“Qué vida extraordinaria. Qué madre extraordinaria. Qué mujer increíble”, agregó Cooper al lamentar la muerte de Vanderbilt, quien enfrentó una batalla contra el cáncer de estómago, que le fue diagnosticado en fase muy avanzada hace varias semanas.

La nieta de Cornelius Vanderbilt, el millonario que se encargó de extender el ferrocarril por todo Estados Unidos, se convirtió en la diseñadora reina de los jeans en la década de 1970 y 1980.

Nacida en Nueva York el 20 de febrero de 1924, Vanderbilt creció en Francia con una vida de lujos gracias a la herencia que le dejó su padre, Reginald Vanderbilt, quien murió cuando ella era apenas una bebé.

Cuando cumplió los 10 años, su tía paterna Gertrude Vanderbilt Whitney, la fundadora del Museo Whitney de Nueva York, pidió su custodia en los tribunales ante el temor de lo que su excuñada estuviera haciendo con la fortuna de la pequeña.

El caso fue seguido por la prensa y la sentencia sólo permitía a la niña ver a su madre durante los veranos. Precisamente ese juicio inspiró el libro y posterior miniserie llamada Little Gloria … Happy at Last.

Gloria Vanderbilt contrajo nupcias cuatro veces, primero, a los 17 años, con Pasquale DiCicco y después con Leopold Stokowski, con quien tuvo a sus hijos Leopold y Christopher.

En 1956 se casó con el cineasta Sidney Lumet, de quien se divorció en 1963, el mismo año en el que contrajo nupcias con Wyatt Emory Cooper, con quien tuvo a Carter Vanderbilt Cooper y Anderson Hays Cooper.