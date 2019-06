Jennifer Lopez, icono de la moda

Jennifer Lopez recibió el premio Fashion Icon Award en los CFDA Fashion Awards anoche. Quiero decir … sí. JLo en los últimos 20 años nos ha dado algunas miradas de f-cking. El infame vestido de Versace en los Grammy. Los tacones de timberland. Todos los peinados. Todos los estilos de maquillaje. E incluso su cuerpo, que reconoció durante sus comentarios, a través de USA Today:

“Comencé a hacer discos en los años 90, en la era de la waif y la supermodelo. Pero una vez que me presentaron a esas personas, como en esta sala, mi vida cambió”, dijo. “Sentados en las salas de diseño de Oscar de la Renta, Versace, Dolce y Gabbana, Gucci y muchos de ustedes aquí esta noche, personas que diseñaron y me permitieron entrar en sus diseños (con) curvas como yo. Para decir que era como un niño en una tienda de golosinas era un eufemismo. Y lentamente, a medida que las curvas empezaron a abrazarse, la chica que quería combinar el estilo de la calle comenzó a florecer, y les agradezco a todos por eso “.

Fue una noche emotiva para JLo, ya que agradeció a su familia, a sus hijos y a su novio que estuvo allí, como siempre lo está, siendo un animador:

“Me haces sentir como el MVP todos los días”, dijo, con la voz entrecortada. “Me haces sentir como la persona más bella del mundo, solo por tu amor. Muchas gracias”.

¿Puedo decir una sola cosa? Estoy aquí por JLo como icono de la moda. Ella es mi icono de topknot. Ella es nuestro icono de piel. Y, a veces, en lo que concierne a JLo, lo que ella use, cuanto más loco, mejor. Entonces … ¿este vestido? ¿Es un vestido? ¿Esta situación de cultivo y falda? No es un equipo de MVP. La parte superior parece que está descuidadamente escondido. Y mientras que el color es espectacular para ella, el resto no la merece.

