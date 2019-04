Jennifer Lopez icono de la moda 2019

La actriz y cantante de 49 años recibirá el premio al ícono de la moda en los premios de la moda de 2019 CFDA en junio. Según la organización, el honor reconoce el “largo y global impacto en la moda” de López.

“Jennifer Lopez usa la ropa como una forma de expresar confianza y poder”, dijo el martes a la organización la actual presidenta de CFDA, Diane Von Furstenberg , en un comunicado . “Tanto los diseñadores como los aficionados esperan sus declaraciones de moda”.



No es ningún secreto que a López le gusta divertirse con la moda. ¿Quién podría olvidar el vestido rosa de Giambattista Valli que llevaba en su estreno de Second Act o el número de Balmain que usó en la Gala Met de 2018 ? De hecho, la estrella de “Jenny From the Block” es uno de los miembros del comité para la Gala de Met de este año. A ella se unen Bradley Cooper , Blake Lively , Ryan Reynolds , Katy Perry , su prometida Alex Rodriguez y más.

“El estilo de Jennifer Lopez es audaz, desinhibido y siempre memorable”, dijo Steven Kolb , presidente y CEO de CFDA, a la organización en un comunicado. “Los diseñadores, incluidos muchos de nuestros miembros de CFDA, adoran vestirla tanto para el escenario como para los momentos privados”.