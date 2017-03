Fashion Fest by Liverpool, tendencia en las calles de La Habana

Bojana Krsmanov, Carolina Lowe,Mariana Bayón y Michaela Karakova fueron elegidas para protagonizar la edición PV de Fashion Fest by Liverpool

Fashion Fest de Liverpool tomó las calles de La Habana al ritmo del icónico himno de los Rolling Stones “(I can´t get no) Satisfaction” para grabar una serie de fashion clips con los que la tienda departamental más grande del país dará a conocer las tendencias y los looks con los que vestirá la temporada primavera verano 2017.

Con la moda y la música como los verdaderos protagonistas, estos fashion clips producidos por Liverpool como parte de Fashion Fest Primavera Verano 2017 aprovechan al máximo las posibilidades de un escenario único como Cuba.

Bojana Krsmanov, Carolina Lowe,Mariana Bayón y Michaela Karakova fueron elegidas para protagonizar la edición PV de Fashion Fest by Liverpool por representar diferentes tipos de belleza, personalidades y estilos de vida. Para esta campaña visitaron playas, cafés, parques y sitios turísticos; pero también descubrieron lugares secretos que sólo conocen los locales.

LAS MODELOS FASHION FEST BY LIVERPOOL PRIMAVERA/VERANO 2017

BOJANA KRSMANOVIC

EXPLORADORA

Bojana representa a la mujer sin fronteras, que sigue su impulso de conocer y vivir en nuevos lugares, rompiendo las barreras de un lugar a otro y conectándolas a un nivel cultural.

Nació el 3 de enero de 1992 en Belgrado, Serbia. Inició su carrera de modelaje a los 14 años y a los 15 vivió su primera experiencia caminando en las pasarelas del Fashion Week en Atenas.

Su carrera dio un gran giro al hacer la campaña de lencería de Guess y continúo trabajando con la marca por dos años. En febrero tuvo la oportunidad de aparecer en la edición de trajes de baño de Sports Illustrated como una de las futuras promesas del modelaje.

En mayo de este mismo año, Vogue Estados Unidos la anunció como una de las 10 futuras Bombshellsde la industria del modelaje y en junio fue nombrada una de las top 100 mujeres más guapas por la revista Maxim.

MICHAELA KARAKOVA

LIBRE

Michaela es el prototipo de la mujer que valora sobretodo la libertad de conocer y entender nuevos lugares. Nació en Eslovaquia e nició su carrera de modelaje a la edad de 16 gracias a que una amiga suya le sugirió acercarse con una agencia de modelaje.

Su gran suerte llegó cuando Paul Marciano la descubrió en Instagram y la contacta para participar en la campaña de Guess.

Realizo dos campañas de joyería para Guess Primavera/Verano 2016 y Otoño/Invierno 2016 además de campañas con Schwarzkopf.

Siempre ha disfrutado del modelaje y de las grandes oportunidades que se le han presentado, como viajar y conocer diferentes lugares y personas.

CAROLINE LOWE

CREATIVA

En una época cada vez más conectada, La creatividad y las actualizaciones son la clave que llevan a las mujeres como Carolina a explorar su máximo potencial.

Caroline Lowe nació y creció en Windermere, Florida, es una modelo americana que inició su carrera a los 10 años al ganar un concurso local de modelaje que encontró su madre en el periódico.

Como actriz, Lowe ha aparecido en dos películas: How To Be Single con Rebel Wilson, Dakota Johnson y Leslie Mann, también en War Dogs con Jonah Hill y Miles Teller.

A parte de su trabajo como modelo y actriz, en sus tiempos libres Lowe práctica boxing, anda en bicicleta, nada y le gusta viajar. También está involucrada en organizaciones como The Humane Society, ASPCA y Le Bonheur Children’s Hospital.

MARIANA BAYON PÉREZ

REFLEXIVA

Mariana Bayón es la primera modelo mexicana que protagoniza Fashion Fest. Su participación en la campaña representa un período de pausa necesario en cada persona para recargar energía y encontrar balance en todos los sentidos.



Mariana nació el 14 de Febrero de 1991 en Torreón, Coahuila, es una modelo mexicana reconocida por ganar la primera temporada de Mexico’s Next Top Model.

Al ganar Mexico’s Next Top Model, Mariana recibió un contrato y representación de Shock Modeling Mexico City— una de las empresas top de modelaje en el mundo, y una portada en la revista Glamour.

En el 2016, Mariana firmó un contrato con la reconocida agencia de modelos, DT Model Management en Los Ángeles. Ha viajado por todo el mundo: Paris, Londres, Milán trabajando como modelo y realizando una serie de portadas de las mejores revistas de fashion.