Barbara Palvin se convierte en el nuevo Ángel de Victoria’s Secret

La modelo de 25 años, Barbara Palvin, se siente honrada de convertirse en una de las principales representantes de la famosa marca de lencería.

Ella es el primer ángel húngaro de la marca y se une a las grandes figuras de la marca, como Candice Swanepoel, Behati Prinsloo o Lily Aldridge.

Fue la joven quien anunció las buenas noticias a través de las redes sociales.

I don’t know where to begin but I’ll try : I never thought it would happen and it has exceeded all my expectations. I’m very excited to announce that I’m officially a @victoriassecret angel! Thank you for believing in me. pic.twitter.com/uVhrCMImAG

— Barbara Palvin (@BarbaraPalvin) 14 de marzo de 2019