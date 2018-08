Back to school

Que el regreso a clases sea el mejor pretexto para renovar tu closet porque… un poco de motivación nunca está de más.

Si eres de nuevo ingreso o nada más quieres causar un efecto wow en tus compañeros te traemos unos looks para que te inspires y regreses con la mejor actitud ganadora a la Uni.

Este nuevo semestre queremos que llegues el primer día con looks llenos de estilo y tendencia.

SPORT

La clase de las 7 am. es el peor enemigo del estilo y reconocemos que nadie quiere despertarse mucho más temprano para arreglarse pero eso no quiere decir que iremos a tomar clase con nuestra peor facha o peor aún… en PIJAMA!

¿Qué te parece este look SPORT que tenemos para ti?

¡Es muy fácil!

1. Joggers

2. T-Shirt blanca o sudadera

3. Moto Jacket

Puedes ir perfectamente vestida a tu clase de siete con este look que combina lo mejor de dos mundos, lo cómodo de los joggers con lo glam de una moto jacket que están en super tendencia.

SEXY

Si tus clases son más por la tarde puedes optar por este look más sensual en donde lucirás tus piernas.

Igual de fácil que el anterior:

SHORT + T-Shirt + Blazer

Es perfecto para la última parte del verano.

Puedes combinarlo con Flats, Botines o Tacones, incluso con tenis.

Si buscas algo un poco más formal puedes cambiar la T-Shirt por una camisa y el blazer en color azul marino.

ROCKER

Si tu onda es más Rock Star tenemos esta inspiración para ti.

Las faldas están por todas las tiendas y es fácil que tengas una en tu clóset.

Una falda + Sudadera / T-Shirt + Moto Jacket

Son el combo ganador para tu estilo rockstar en la universidad.

Las botas y las medias son el toque más rockero de este look.Ya sean unas industriales o unas de tacón pueden funcionar totalmente con el look.

CÓMODO

El maxi vestido es una gran alternativa para crear un look cómodo y fresco sin que tengas que recurrir a los pants.

¿Qué opinas de este look en donde se juntan 3 básicos para hacer un look cool que seguramente despertará la envidia de tus compañeras de clase.

¿Qué necesitas?

1. Maxi vestido

2. Denim Jacket

3. Tenis

Con estas tres prendas te verás bien, te sentirás cómoda y podrás transportarte por toda tu universidad sin problema alguno.

La gorra es el accesorio que está en tendencia por lo que en este y en los looks anteriores se puede implementar perfectamente.

Esto no quiere decir que como llevas gorra no te peinarás, solamente es un accesorio.

Estamos seguros que con estos looks serás la sensación