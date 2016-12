‘Al Natural’, se presenta el ‘Calendario Pirelli 2017’

El fotógrafo Peter Lindbergh capturó la belleza natural de Nicole Kidman, Julianne Moore y más estrellas en el Calendario Pirelli 2017.

En la era de los retoques digitales, es admirable apreciar el posado de estrellas como Nicole Kidman y Julianne Moore completamente al natural. Sí ellas y otras figuras como Jessica Chastain, Penelope Cruz, Rooney Mara, Helen Mirren, Lupita Nyong’o, Charlotte Rampling, Lea Seydoux, Uma Thurman, Alicia Vikander, Kate Winslet, Robin Wright y Zhang Ziyi, lo hicieron para engalanar las páginas del tradicional calendario de Pirelli .

El anuario fue filmado por el fotógrafo alemán Peter Lindbergh, quien eligió una selección de actrices de diferentes edades y tipos de cuerpo para una serie de imágenes que elige “un contra-mensaje para el ideal de belleza falsa”.

En lugar de un montón de modelos jóvenes, las mujeres que figuran en la edición de 2017 gama en la edad de 27 de Alicia Vikander, a 71 de Dame Helen y han posado para la cámara sin maquillaje.

Hablando sobre el lanzamiento del calendario a principios de este año, la señorita Kidman dijo: ‘Sé por mi propia vida personal que mi marido me prefiere totalmente sin maquillaje’.

‘Estoy seguro de que hay una enorme cantidad de hombres en esta sala que diría’:‘Amo a las mujeres sin maquillaje, cuando están en su forma más natural’.

El ‘Calendario Pirelli 2016’ dio el primer paso lejos de tiros abiertamente sexual con retratos de escritores, realizadores y artistas.

‘Sería maravilloso’ si el maquillaje se convirtiera en una moda afirma la estrella de Pirelli Helen Mirren – como ella admite que se desespera por ser llamada un símbolo sexual

Recientemente fue fotografiada sin maquillaje para el último calendario de Pirelli y ahora Helen Mirren espera que más mujeres adopten la apariencia natural y los cosméticos de zanja por completo.

La ganadora del Oscar de 71 años, que se unió a artistas como Nicole Kidman, Uma Thurman y Penélope Cruz para el lanzamiento del calendario Pirelli de 2017, dijo a la BBC: “Creo que sería maravilloso si se convirtiera en una moda.

“Las cosas siempre son cíclicas, así que sospecho que podríamos haber alcanzado la saturación con toda la cosa selfie y tal vez nos estamos moviendo en otra dirección.

“Sería genial si somos, sin ser puritana, porque me encanta maquillarse, vestirme, así que no quiero ser” Oh, todos tenemos que ir sin maquillaje “.

La actriz también habló con la BBC Radio Four Front Row, donde dijo que se desespera por ser llamada un símbolo sexual, insistiendo en que preferiría ser llamada otra cosa.

A pesar de sus comentarios, Dame Helen nunca se ha apartado de maquillaje y productos de belleza durante su carrera…