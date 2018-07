Usuarios también participan en las elecciones desde redes sociales

Este domingo de elecciones en México, usuarios de Twitter abarrotan la red social con los hashtag #Elecciones2018, #EleccionesMéxico2018, #VotaLibre, #EleccionesPresidenciales, #VotaMéxico y #DecideMéxico, para intercambiar comentarios sobre la jornada electoral que se vive en el país.

Desde temprano, cibernautas publican videos, imágenes y textos, principalmente, de los candidatos a la presidencia al emitir su voto en sus respectivas casillas, quienes muestran fotos de su dedo pulgar ya marcado luego de haber emitido su sufragio.

Asimismo, infografías que pueden tener utilidad entre los votantes, cómo ubicar casillas en todo el país y otros consejos, a fin de evitar confusiones.‏

El usuario @JesusRCuevas escribió: “acabo de ejercer mi derecho a votar, lo hice pensando en México, en las causas y en las personas que han abierto este camino de lucha y de esperanza”.

Por su parte, la tuitera @julietaetznab comentó “en la casilla que me tocó votar (sección 0090 Azcapotzalco Ciudad de México) no llegaron el 90 por ciento de los funcionarios de casilla, súper raro. Nunca había visto algo así y requerían voluntarios… ¡Pos me quedo! Ahora soy secretaria funcionaria voluntaria”.