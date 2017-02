Los Trinos de Twitter entre amores, música y escritores

En la segunda semana de febrero, los usuarios de la red social Twitter estuvieron centrados en emitir publicaciones referentes a la música, al conmemorar el nacimiento de Bob Marley, y celebrar la visita a México del cantante británico Morrisey; sin embargo, también lamentaron la muerte del escritor Eusebio Ruvalcaba y el sismo ocurrido en días pasados en Filipinas.

Esta semana, los tuiteros colocaron imágenes y videos musicales relacionados con el cantante Bob Marley, conocido como “El padre del reggae”, para recordar su nacimiento, un 6 de febrero de 1945 en Jamaica.

El representante de dicho género musical, cuyo nombre verdadero fue Robert Nesta Marley y quien murió el 11 de mayo de 1981 en Miami, tiene entre sus éxitos musicales “No woman no cry”, “Soul rebel”, “Small axe” y “400 years.

Además, hicieron constantes menciones a la reina Isabel II, quien el 7 de febrero pasado cumplió 65 años en el trono, lo que la convierte en la primera monarca en la historia de Reino Unido en celebrar el jubileo de zafiro.

Obras literarias como “Oliver Twist”, “David Copperfield”, “Historia de dos ciudades” y “Grandes esperanzas” fueron también mencionadas en la red social del pájaro azul, cuyos usuarios conmemoraron los 205 años del nacimiento del escritor inglés Charles Dickens.

Los usuarios de la red lamentaron también el fallecimiento del escritor, ensayista, periodista y poeta mexicano Eusebio Ruvalcaba, nacido en Guadalajara en 1951.

Ruvalcaba fue autor de textos como “Una cerveza de nombre derrota”, “Pocos son los elegidos perros del mal”, “El frágil latido del corazón de un hombre”, así como de “Un hilito de sangre”, con el que conquistó el premio de literatura “Agustín Yáñez” y que fue llevado al cine con buen éxito.

A su vez, destacaron tuits y memes relacionados con las tres presentaciones en México del cantante británico Morrisey, ex vocalista de la emblemática banda The Smiths, quien dará conciertos en las ciudades de México, Monterrey y Puebla a finales de marzo; la visita del intérprete generó diversos comentarios en referencia a la edición 14 del festival Vive Latino, en la que no se presentó por problemas de salud.

El cantante español Joaquín Sabina también figuró en las listas de los temas más mencionados por los tuiteros mexicanos; ello, tras la presentación de su nuevo tema “Lágrimas de mármol”, de su nuevo material discográfico “Lo niego todo”.

En la red social fundada por Jack Dorsey se emitieron también diversas publicaciones respecto al abatimiento del delincuente Juan Francisco Patrón Sánchez en Tepic, Nayarit. El sismo de magnitud 6.5 en escala de Richter que sacudió la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, y que dejó hasta el momento al menos 15 personas muertas y 120 heridas, también llamó la atención de los tuiteros al término de esta semana.

Twitter se puso cósmico con reacciones diversas en torno al primer eclipse lunar de este año, ocurrido el pasado viernes; el fenómeno es el primero de cuatro eclipses que se registrarán en 2017.

A lo largo de toda la semana, los tuiteros hicieron constantes menciones en torno al Día del Amor y la Amistad, a celebrarse este 14 de febrero.