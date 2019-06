Las redes sociales, una herramienta para el cambio: Diego Luna

“Nos han dado esa herramienta para tener voz y encontrar a quienes piensan como nosotros. Yo agradezco mucho esas posibilidades porque me han ayudado a acelerar procesos personales que aspiro a vivir”, dijo en declaraciones a los medios.

El actor y productor cinematográfico Diego Luna destacó la importancia que juegan las redes sociales en el camino hacia el cambio en el país.

Luna se dio un espacio para acompañar la víspera a su amigo y socio Gael García Bernal en la proyección de Chicuarotes en Xochimilco, donde se filmó la historia y de la cual es productor.

“Ustedes lo saben, tengo un problema, no me sé estar quieto, sí voy a hacer más cosas (…), por lo pronto estoy feliz con todo lo que me está pasando, con estar en México, con este momento, con vivir esta ambivalencia y contradicción que vivimos a diario en este país que da un paso para delante y dos para atrás”, declaró a la prensa.

Diego ha manifestado su activismo social creando la plataforma El Día Después, con la cual busca ser un enlace entre la sociedad civil y generar cambios de fondo para beneficio universal.

Chicuarotes

En cuanto a Chicuarotes, cinta que tuvo su estreno mundial en el reciente Festival Internacional de Cannes y que llegará este jueves a las salas de cine mexicanas, retrata las pocas oportunidades que tienen los jóvenes para salir adelante por la falta de amor, educación y una precaria situación económica.

En torno al panorma sombrío que retrata la película, Diego dijo: “Nos toca recuperar a nuestro país y hacerlo siendo activos, teniendo una voz firme, siendo ciudadanos, haciendo proyectos como éste que nos recuerda quiénes somos y qué podemos corregir, que tenemos que celebrar y a eso le dedico mi día entero”.

Por otra parte, el actor, quien da vida al capitán “Cassian Jeron Andor” en la saga de Star Wars, adelantó que está ansioso de ver cómo reaccionará la gente ante la historia de Chicuarotes, pues es una temática fuerte e intensa.

“Estoy feliz por Gael y por la banda que hizo Chicuarotes, la exhibición en Cannes fue la confirmación de que la película no sólo nos gustaba a nosotros, sino que la gente reconoce el esfuerzo, fue una proyección espectacular”.

De acuerdo con Diego Luna, aquella función, en mayo, le recordó por qué hacen cine y cómo es que han logrado andar un camino juntos, “siempre cerquita”, apoyándose y rodeándose de gente con intereses similares.

Comentó que no pudo asistir a la entrega del Ariel porque estaba grabando la secuela de Narcos, “pero me dio gusto meterme a las redes y ver que el mensaje entre colegas era: ‘Aquí estamos y no nos vamos a abandonar’”.

Lo que está por venir

Para Diego Luna, los próximos meses están cargados de trabajo, pero más allá de agobiarse, los disfruta porque en cada proyecto tiene algo que decir. “Estamos haciendo la segunda temporada de Narcos, que viene siendo la quinta de la serie”, señaló el actor, quien interpreta al capo Miguel Ángel Félix Gallardo.

En fecha próxima, dijo, estará en el set para filmar otra saga de Star Wars, donde volverá a dar vida a “Cassian Andor”, personaje que encarnó en Rogue One: Una historia de Star Wars.

“Los guiones están chingonsísimos. El único problema es que me tengo que ver más joven, porque es una precuela (….) tengo que verme los más joven y sano que se pueda, y creo que me veo todo lo contrario”, declaró.