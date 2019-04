La batalla final por el “Trono de Hierro” sacude las redes sociales

Twitter dio a conocer que cerca de 200 millones de veces usuarios han escrito una publicación sobre la serie. En los últimos cuatro años, los fanáticos de la saga realizaron más interacciones en la red social en 2017, por capítulos como "Dragonstone", "The Spoils of War", "Beyond the Wall" y "The Dragon and The Wolf.