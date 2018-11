Diez mil cuentas, a la Chin…ada

Suspendidas en redes sociales; Beijing no se anda por las ramas y las sanciona por la difusión de rumores, contenido pornográfico y sensacionalista, así como difamación a héroes y daños a la nación

China lanzó una campaña para combatir las actividades ilícitas en las redes sociales, al suspender más de nueve mil 800 cuentas que han difundido rumores, contenido pornográfico y sensacionalista, así como difamación a héroes y daños a la nación.

Esta campaña de “limpieza y rectificación de una serie de fenómenos incontrolados” comenzó el pasado 20 de octubre”, informó la Administración del Ciberespacio de China (CAC) en un comunicado publicado este martes por la agencia de noticias Xinhua.

La CAC acusó a populares plataformas sociales como WeChat -equivalente al WhatsApp, propiedad del gigante tecnológico Tencent- y Sina Weibo -el Twitter chino- de “falta de responsabilidad, gestión negligente y tolerancia ante la proliferación salvaje” de este tipo de cuentas.

Indicó que algunos de estos usuarios “propagaban información política dañina, alteraban maliciosamente la historia del partido y del país, difamaban a héroes y desacreditaban la imagen de China”.

“Otros creaban rumores, diseminaban informaciones falsas y perturbaban el orden social normal, además publicaban pornografía, desafiaban a la moralidad, extorsionaban a otros usuarios o infligían los derechos de autor”, agregó.

Por ello, la CAC suspendió más de nueve mil 800 cuentas de self media, que se refiera a cuentas basadas en suscripción que son populares en WeChat, Weibo o en portales de noticias como Toutiao, al considerar que publicaban informaciones fuera del marco legal.

“Los self media nunca deben de estar fuera del alcance judicial”, enfatizó la CAC, que advirtió a plataformas de redes sociales, incluidas WeChat y Sina Weibo que no deben descuidar su deber de gestionar los self media en sus plataformas.

La CAC pidió a la sociedad participar en la limpieza y en el desarrollo ordenado de los medios, además agradeció la colaboración de quienes denunciaron la “información ilegal y dañina” para mantener el orden de la comunicación en red y garantizar un ciberespacio limpio, positivo, sano y ordenado.

China es el país con más internautas del mundo (unos 700 millones), pero a la vez uno de los que ejercen mayor control en los contenidos de la web, como muestra el hecho de que populares webs como Google, Facebook, Twitter o YouTube están bloqueadas en la nación desde hace años.