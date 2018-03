Día Mundial del Agua y entrada de primavera, lo más destacado en Twitter

El Día Internacional de la Felicidad, el sismo que se sintió en algunas partes de la Ciudad de México, el Día Mundial del Agua y la entrada de la primavera fueron algunos temas de conversación de los seguidores de Twitter en la penúltima semana de marzo.

El lunes, los cibernautas a través del hashtag #AustinBombings, condenaron los ataques que sufrieron los residentes del lugar a manos de un joven que, antes de suicidarse, envió cinco paquetes con artefactos explosivos a diferentes partes del estado de Texas.

El martes, los seguidores de la red del ave azul comentaron el sismo de menos de seis grados que se sintió en varias partes de la Ciudad de México, y que provocó nerviosismo entre la población que aún recuerda las desgracias del terremoto del 19 de septiembre de 2017.

Asimismo, intercambiaron opiniones respecto del Día Internacional de la Felicidad, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instauró desde 2013.

En su cuenta @Ivan_8ac, el usuario escribió: “La ONU instauró la efeméride para reconocer el papel que desempeña el sentimiento de la felicidad en la vida de las personas de todo el mundo”, en tanto que demás seguidores manifestaron que este día coincidió con la entrada de la primavera, que en tiempo universal arribó a las 16:15 horas.

El miércoles, los tuiteros mencionaron la importancia de que exista el Día Mundial del Síndrome de Down debido, principalmente, a que es una manera de decir que no importa la condición de una persona, física o mentalmente, para que se trate con respeto e igualdad, y expusieron que tener una condición diferente no es impedimento para alcanzar las metas que se tengan en la vida.

Comentaron también el festejo por los 212 años del natalicio de Benito Pablo Juárez García, al tiempo que recordaron la frase célebre del abogado, político mexicano y expresidente de México: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

El jueves, el festejo por el Día Mundial del Agua desató cientos de opiniones sobre los problemas de abasto del líquido que sufre gran parte del mundo.

Con el hashtag #DiaMundialDelAgua, los seguidores de la red subrayaron la importancia de concientizar a toda la población a nivel mundial acerca de los cuidados que se deben tener con el uso del agua, a fin de evitar problemas de consecuencias incalculables.

Por último, los cibernautas aseguraron que el viernes sería un día para disfrutar de muchos partidos de futbol, entre los que destacaron el de la Selección Mexicana contra Islandia, que al final ganó el representativo tricolor por tres goles a cero.