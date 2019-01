Comunicación entre Whatsapp, Instagram y Messenger sería posible en 2020

Para principios del año 2020 podría ser posible intercambiar mensajes entre los servicios de WhatsApp, Instagram y Messenger de Facebook, de una manera rápida, simple, confiable y privada.

En la actualidad, técnicos se encuentran trabajando en la reconfiguración de los niveles básicos de las tres aplicaciones de mensajería, a fin de permitir la comunicación entre los servicios aunque los consumidores no sean usuarios de alguno de ellos, señaló The New York Times.

El plan, ideado por Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Facebook, tiene por objetivo incrementar la utilidad de la red social al mantener a sus millones de usuarios dentro de su ecosistema, señalaron fuentes de la empresa.

El programa incluye que las tres aplicaciones incorporen encriptamiento punto a punto de los mensajes para protegerlos y garantizar que solo los puedan ver quien envía y quien recibe.

En una declaración, Facebook precisó que pretende construir la mejor experiencia de mensajería que sea posible, y que la gente se comunique por esa vía “de manera rápida, simple, confiable y privada”.