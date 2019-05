Ya voy a cantar el Himno Nacional: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado luego de que no se le ha visto en eventos recientes cantar el Himno Nacional a lo que señaló que no hay ningún motivo en particular y que ya lo cantará.

“Si ese es el problema ya lo voy a cantar”.

“Cada vez que puedo lo canto”, aseguró.

“Hay veces de acuerdo al protocolo ceremonial que cuando se trata de rendir reconocimiento al presidente, el presidente está ahí para eso porque es una institución”.

“Yo soy muy respetuoso de la bandera del Himno, les puedo contar hasta la historia del Himno, a pesar de que surgen en la época de Antonio López de Santa Anna, es nuestro himno”, explicó.

“Si sale esa polémica en la red, ahora todos a cantar el Himno, y yo más”.