Violencia es el fruto podrido de la política de pillaje: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la violencia que se ha suscitado en las últimas horas en Ciudad Juárez, Coatzacoalcos y Tamaulipas.

Ante ello el mandatario respondió que:

“Es un tema complejo, es el principal problema que estamos enfrentando, estamos seguros que vamos a salir bien con el tiempo, es algo complejo porque se dejó crecer muchísimo, no es echarle la culpa a los que se fueron, pero no se atendieron las causas que originan la inseguridad y la violencia y se simuló de que les preocupaba el problema de la inseguridad y la verdad no se aplicaron a fondo”, indicó el mandatario.

“Creció mucho el problema, tan es así que estos crímenes están vinculados a bandas, estamos hablando de delincuencia organizada, no es que haya crecido solo el homicidio o el robo en general, estamos hablando de estos actos llevados a cabo por bandas criminales que se fueron creando durante el tiempo”.

“Si nos vamos a los orígenes estamos hablando de jóvenes de familias desintegradas, es el fruto podrido de la política de pillaje que permaneció por mucho tiempo, a veces no se mide cuánto se desintegró la familia”.

“Se mide cuánto creció la economía, cómo creció la delincuencia o corrupción,pero la desintegración de la familia no se mide, ni se tomó en cuenta el daño que se estaba haciendo”.

“Lleva tiempo resolver esto, lo vamos a resolver, estamos trabajando con ese propósito, parte del problema es que se dejaron autoridades no aptas ni honestas , la crisis de México también tuvo que ver con la pérdida de valores y con el hecho de que gobernaba gente sin principios ni ideales y sigue sucediendo”

“Va a corresponder a la fiscalía investigar un presu to delito de complicidad, la Marina detuvo al que se le acusa de presuntamente haber participado en este crimen”.

“Detuvo la Marina a esta persona y lo dejaron en libertad en el mes de julio y ya había antecedentes sobre casos parecidos, por eso se va a hacer la investigación”.