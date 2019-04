Vamos a limpiar de corrupción las aduanas; que corruptos presenten renuncias: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se terminará la corrupción en las aduanas.

“Tenemos muy malos reportes, se va a limpiar por completo la aduana de Manzanillo”

“Y aprovecho para decirles que vamos a limpiar de corrupción las aduanas entra un plan con ese propósito”, aseguró

“Fue una comisión a la Aduana de Manzanillo del más alto nivel, de ahí se enteraron de actos de corrupción”.

“Nos informaron y ya se está procediendo”.

“De una vez les digo a los corruptos que presenten sus renuncias, porque así a lo mejor ni se va a enterar la gente, si se aferran pensando que se vana a colar, no lo van a lograr y cuidando los procedimientos legales y no afectando la dignidad, a veces van a ser expuestos, lampareados, no tiene caso”, señaló.

“Ya se acabó la corrupción, toc, toc, toc… hay que tocarles la puerta”.