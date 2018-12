Va López Obrador por fortalecimiento de la CFE

TECPATÁN.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se impulsará la generación de energía, lo que resultará en beneficio de los consumidores del país.

Al presentar el Programa Nacional de Electricidad en la Central Hidroeléctrica de Malpaso, anunció que se fortalecerá a la CFE y reiteró su crítica al modelo neoliberal, pero sostuvo que “con lo que nos dejaron vamos a rescatar al país”.

Reconoció que si bien en el corto plazo no podrá revertirse la dependencia de la compra de energía eléctrica, se debe elaborar un plan para ir hacia la autosuficiencia, como era antes, cuando CFE era una empresa ejemplar que abastecía a todo el país.

“Eso es lo que tenemos que pensar. Y en el proceso, en el camino, se va generando la competencia para que así, a quienes se les compra la energía, también se les diga: Nosotros también estamos produciendo y somos eficientes, y vamos a competir en buena lid y nos tienes que bajar los precios, y los consumidores van a ganar con esta política que vamos a llevar a cabo” de fortalecer a la CFE, apuntó.

Detalló que la propuesta para generar más energía eléctrica es “primero acabar con la corrupción, con la impunidad, porque el neoliberalismo significó un programa de desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad, de cerrar las plantas públicas, para darle preferencia a las empresas extrajeras que venden la energía eléctrica”.

Señaló que “ese es el meollo de todo el asunto, quedarse con el mercado. Esto comenzó desde la reforma a una ley secundaria en 1992; empezaron a entregar las concesiones a empresas particulares y éramos, entonces, autosuficientes, y ahora se tiene que comprar la mitad de la energía eléctrica que se consume a precios elevadísimos”.

“Todo esto se tiene que revisar porque muchos piensan, y de esto no se habla lo suficiente, de que el subsidio es para el consumidor; no; se está subsidiando a las empresas particulares y esto no sucede en ninguna parte del mundo; una cosa es comprarles energía y otra cosa es que, además de comprarles la energía a precio de mercado, se les dé un subsidio; eso no; eso se va terminar”, afirmó.

Ante ello, dijo, corresponderá a directivos y técnicos de la CFE hacer una revisión, una auditoría técnica, administrativa, al organismo; “estamos haciendo un gran esfuerzo porque vamos a ahorrar, vamos a evitar la corrupción”.

Asimismo se modernizarán las otras hidroeléctricas y se producirá energía limpia, ya que sería “muy difícil, muy complejo, estar pensando en construir nuevas”, enfatizó.

“Vamos a modernizar estas plantas y que se frene; esa es, ya, una instrucción, el desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad; no se va cerrar una sola planta más; se acaba la política de estar cerrando las plantas de generación de energía eléctrica; también, si hay competencia, libre mercado, que quienes se encargan de la distribución de la energía actúen con rectitud, parejo”, destacó.