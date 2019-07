“Todos somos seres humanos, inclusive los religiosos”: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo de Honduras, Juan Orlando Hernández, firmaron la carta de intención para la cooperación y el desarrollo del Plan Integral de Centroamérica, por un monto de 30 millones de dólares provenientes del Fondo Yucatán.

López Obrador manifestó que nunca en México se fomentará la xenofobia. “Nunca en México se va a fomentar esa idea de xenofobia. Nunca rechazo al extranjero, somos hermanos, fraternidad universal”, expresó.

“Hay quienes cuestionan esta postura y llegan hasta la xenofobia ¿qué significa eso? El rechazo, el odio al extranjero. Nosotros no podemos actuar de esa manera porque todos somos seres humanos inclusive los religiosos, los que leen la Biblia saben que hay un pasaje en donde se dice que hay que tratar bien al forastero”, afirmó el mandatario en el minuto 37.

En la sede de la 29 Zona Militar, el mandatario mexicano dijo: nada de estar rechazando al migrante, al que por necesidad tiene que dejarlo todo por hambre y pobreza.

Sostuvo que este país apoyará a la nación centroamericana con la creación de 20 mil empleos del referido Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, conocido como Fondo de Yucatán, mediante la réplica de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Expuso que con dicho Plan se busca dar una solución racional, eficaz, humana, al fenómeno migratorio, al atender las causas que originan la migración. “Por eso celebró que se esté llevando a cabo este acto, porque se está apostando, más que a la fuerza, a la cooperación para el desarrollo”, dijo.

Además “de esto hemos hablado con el presidente (de Estados Unidos) Donald Trump para que se apoye a Centroamérica, al sur y sureste de México”, señaló López Obrador al dejar claro que este país ofrece por ello su apoyo a sus hermanos de la región, con quienes los unen muchos lazos.

Detalló que a través de Sembrando Vida se producirán en este año 500 mil hectáreas en Veracruz, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, programa en el que trabajan actualmente 200 mil personas que reciben cinco mil pesos mensuales, de los cuales 500 son para su ahorro.

Se trata, dijo, de un ahorro “para que tengan posibilidad de que si terminamos nuestro mandato en el (20)24, porque no va a haber reelección… No, sufragio efectivo, no reelección… pero terminando este gobierno les queda ese ahorro para continuar con Sembrando Vida, para que se mantenga este programa”.

Agregó que para 2020 dicho programa aumentará a 500 mil hectáreas más y se crearán otros 200 mil empleos, porque el campo es la fábrica más importante del país, y anunció que se apoyará a Honduras “en todo lo que se requiera” para mejorar la producción de café.

Ello, añadió, desde el desarrollo genético hasta la comercialización, en tanto que se revisará el asunto de los aranceles para que “no tengan ustedes ningún problema para poder vender el café”.