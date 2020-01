Todavía no hemos podido disminuir el número de homicidios, reconoce AMLO

Al ser cuestionado sobre el tema de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó: “estamos trabajando todos los días para disminuir la incidencia delictiva”

Durante su conferencia de prensa matutina señaló que “No quise polemizar, no se trata de decir no es cierto que este creciendo el índice delictivo, pero si le piden a la Fiscalía información sobre los delitos federales les van a decir que han disminuido, pero no me voy a meter a polemizar eso”.

“Todavía no hemos podido disminuir, como vamos a lograr, el número de homicidios, el robo de vehículos ha caído, mucho otros delitos, el robo a transporte, estamos trabajando”.

“Pero no me quiero meter en eso porque andan muy sensibles”

“Tenemos que meternos más, sin duda, solo quiero dejar de manifiesto que nos tocó todavía la resaca, de una política equivocada y además corrupta en materia de seguridad”

“¿Pruebas?, Genaro García Luna, ya para que hablamos más”

“Lo que tenemos que hacer es continuar nosotros aplicándonos”

“Se descontroló en los últimos días lo de Guanajuato es una situación delicada, pero tomamos decisiones, se incrementó el número de elementos y ya hay más presencia de elementos de la Guardia Nacional, con el apoyo del Ejército y la Marina”.

“Nos representaba el 15% de los homicidios del país, un estado.Antier estuvimos satisfechos porque dejó de estar en los primeros estados con homicidios y bajó a tres ahora se nos volvió a subir, pero estamos en eso”, indicó refiriéndose al estado de Guanajuato.

“Como diario estamos atendiendo el problema sabemos lo que sucede en todos lados, ayer fue un mal día, ás de 90 homicidios, antier 70”

“Posteriormente mostró una gráfica con los delitos ocurridos el día de ayer donde hubo 14 estados con homicidios”.