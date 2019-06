Tengo mi conciencia tranquila: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tener la “conciencia tranquila” al hacer alusión a la detención de Naasón Joaquín García, líder de la iglesia evangélica La Luz del Mundo el cual es acusado de e 26 delitos sexuales, entre ellos tráfico de personas, violación de menores de edad y pornografía infantil.

En conferencia, el mandatario aseguró que la autoridad federal desconocía la conducta del llamado “apóstol”.

“Tengo mi conciencia tranquila. Es obvio que, independientemente de si se les rentó o no (el Palacio de Bellas Artes), no se sabía, al menos no tenía la autoridad información sobre lo que se conoció el día de ayer y cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier asociación puede expresarse manifestarse”, refirió.

El ejecutivo Federal invitó a a la sociedad a ser tolerante y respetar la diversidad, tras recordar que, en 1954, el entonces director de Bellas Artes fue destituido, luego que se colocó una bandera del Partido Comunista sobre el féretro de la pintora Frida Kahlo.

“Claro, me van a decir mis críticos que no hay comparación, pero hablé de cómo, en 1954, en los funerales de Frida, en Bellas Artes, le ponen la bandera del Partido Comunista y por ese hecho corren al director de Bellas Artes. Un acto de intolerancia”, expresó.

“Puedo no estar de acuerdo con una persona, con un grupo, con una creencia, pero debemos de respetar. Eso fue lo que nos dio cuando se generó esa polémica”, expresó el mandatario nacional.