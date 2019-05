Siempre escucharé al pueblo, no me rodearé de barberos López Obrador

“No me estoy chupando el dedo, ya se quitó la oficina de espionaje, el Cisen… no tengo oficina de espionaje, pero yo me informo, el pueblo me informa por eso hablo con todos, saludo y ahí me van diciendo”, dijo tras hacer una consulta entre los presente sobre quiénes ya habían recibido el apoyo para adultos mayores.