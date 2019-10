Si se considera que se cometió un ilícito de mi parte, que se proceda: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró hoy que se someterá a cualquier tribunal en caso de que se considere que cometió algún delito luego de los hechos violentos en Culiacán, Sinaloa.

“Si se considera que se cometió un ilícito de mi parte que se proceda y yo voy a argumentar el por qué actué como lo hice”, señaló en conferencia de prensa.

“No es un asunto de tipo legal jurídico no es un asunto que tiene que ver con el derecho tiene que ver con la justicia yo creo que no hubo ningún delito, pero en el caso de que así lo decidiera la autoridad tengo derecho a la defensa y me someto a cualquier tribunal, pero estoy tranquilo con mi conciencia”.

“Hay una denuncia que presentó el PAN, voy a responder”.